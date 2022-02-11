Инженер в команду разработки Облака

Мы — дружная и амбициозная команда КРОК Облачные Сервисы. Облако КРОК — наш центральный продукт. Это IaaS платформа собственной разработки, обеспечивающая надёжными сервисами более 300 компаний и позволяющая нам стабильно, из года в год расти и входить в ТОП-5 крупнейших облачных провайдеров в России.

Наш главный фокус — технологическое развитие Облака, поэтому мы всегда ищем талантливых специалистов, которым интересна командная работа над собственным, уникальным продуктом.

Задачи

Осуществлять R&D деятельность, ориентированную на создание новых или улучшение существующих сервисов облачной платформы банка. Пример — проработка вместе с разработчиками архитектуры новой фичи и участие в процессе её разработки.

Проектировать инфраструктуру высоконагруженных масштабируемых сервисов.

Решать задачи, совершенствующие как инфраструктуру разработки, так и production, в которой «живут» заказчики.

Требования, необходимые навыки

Фундаментальные знания устройства UNIX-систем.

Знание сетевых технологий TCP/IP, DNS, HTTP, и т. д.

Опыт работы с инструментами: Ansible, Docker, PostgreSQL.

Дополнительно приветствуется

Опыт работы с языками, инструментами, решениями: Python, Git, Terraform, RabbitMQ, Ceph, IaaS платформы.

Условия работы

Здоровье. О нас заботятся в лучших клиниках города по отличной программе ДМС.

Покушать. В нашем новом CROC Cafe можно вкусно и бесплатно позавтракать, пообедать и даже поужинать. А в перерывах между этими приемами пищи можно перекусить на удобных кухнях, которые есть на каждом этаже, и где всегда найдутся чай, кофе и вендинговые аппараты здоровой еды.

Комфорт и парковка. Удобный офис в районе станции метро «Площадь Ильича» с большой бесплатной парковкой, на которой всегда найдётся местечко.

Спорт. У нас в офисе есть спортзал с душевыми. Сотрудники могут посещать секции и организованные тренировки по различным видам спорта. Мы регулярно проводим турниры по футболу, баскетболу, настольному и большому теннису, волейболу.

Развитие. В офисе регулярно проводятся тренинги, семинары, лекции на самые разные темы. Мы поддерживаем сотрудников в желании развиваться и оплачиваем обучение и сертификацию.