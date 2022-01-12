IOS-разработчик
В команду разработки КРОК открыт набор на вакансию IOS-разработчик.
Требования, необходимые навыки
- Опыт разработки iOS от 2 лет;
- Понимание принципов работы и успешный опыт использования:
- Swift;
- Умение читать Objective-C (чтобы подглядывать в документацию или генерируемые интерфейсы библиотек);
- Различные архитектурные паттерны (в приоритете MVVM и/или CleanSwift/VIPER);
- Верстка кодом по макетам;
- Асинхронный код работы с сетью (плюсом будет опыт с Moya/Alamofire);
- Уверенное владение Git (плюсом будет опыт работы с GitLab);
- Душевное родство с принципами SOLID;
- Плюсом будет опыт работы с fastlane и/или SwiftGen.
Дополнительно приветствуется
- Jira, confluence;
- Опыт написания Unit/UI-тестов;
- Понимание и умение применять архитектурные паттерны (MVC, VIPER, Clean Swift,…).
Задачи
- Развивать существующие приложения (внедрение новых фич, оптимизация существующих, интеграция third-party библиотек, исправление багов);
- Разрабатывать новые приложения с нуля по ТЗ;
- Влиять на выбор стека на старте проекта — у нас каждая команда выбирает наиболее удобные для себя инструменты;
- Участвовать в процессе Code Review в разных ролях;
- Оценивать сроки выполнения своих задач, синхронизироваться с командой.
Условия работы
- Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
- Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
- ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
- Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
- Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
- Бесплатное питание в офисе;
- Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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