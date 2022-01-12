IOS-разработчик

По итогам собеседования
КРОККРОК, Москва, опыт от 1 до 3 лет, full-time

В команду разработки КРОК открыт набор на вакансию IOS-разработчик.

Требования, необходимые навыки

  • Опыт разработки iOS от 2 лет;
  • Понимание принципов работы и успешный опыт использования:
    • Swift;
    • Умение читать Objective-C (чтобы подглядывать в документацию или генерируемые интерфейсы библиотек);
    • Различные архитектурные паттерны (в приоритете MVVM и/или CleanSwift/VIPER);
    • Верстка кодом по макетам;
    • Асинхронный код работы с сетью (плюсом будет опыт с Moya/Alamofire);
  • Уверенное владение Git (плюсом будет опыт работы с GitLab);
  • Душевное родство с принципами SOLID;
  • Плюсом будет опыт работы с fastlane и/или SwiftGen.

Дополнительно приветствуется

  • Jira, confluence;
  • Опыт написания Unit/UI-тестов;
  • Понимание и умение применять архитектурные паттерны (MVC, VIPER, Clean Swift,…).

Задачи

  • Развивать существующие приложения (внедрение новых фич, оптимизация существующих, интеграция third-party библиотек, исправление багов);
  • Разрабатывать новые приложения с нуля по ТЗ;
  • Влиять на выбор стека на старте проекта — у нас каждая команда выбирает наиболее удобные для себя инструменты;
  • Участвовать в процессе Code Review в разных ролях;
  • Оценивать сроки выполнения своих задач, синхронизироваться с командой.

Условия работы

  • Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
  • Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
  • ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
  • Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
  • Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
  • Бесплатное питание в офисе;
  • Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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