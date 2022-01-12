Junior DevOps-инженер

Мы — дружная и амбициозная команда КРОК Облачные Сервисы. Облако КРОК — наш центральный продукт. Это платформа собственной разработки, обеспечивающая надёжными сервисами более 300 компаний и позволяющая нам стабильно, из года в год расти и входить в ТОП-5 крупнейших облачных провайдеров в России.

Наш главный фокус — технологическое развитие Облака, поэтому мы всегда ищем талантливых специалистов, которым интересна командная работа над собственным, уникальным продуктом.

Сначала предстоит

Пройти стартовый путь, нацеленный на настройку рабочего окружения и знакомство с необходимыми в работе инструментами;

Совершенствовать инфраструктуру, созданную для разработки Облака КРОК. Заниматься автоматизацией рутинных задач, развитием CI/CD, и т.п.;

Тестировать доработки облака, готовить релизы.

В перспективе опытный инженер

Углубляется и самостоятельно решает самые важные задачи в одной или нескольких подсистемах Облака КРОК, таких как: Сети, Хранение данных, Облачные вычисления, Kubernetes as a Service, Platform as a Service, Веб, Биллинг, Мониторинг, и т.п.;

Осуществляет R&D деятельность, ориентированную на создание новых или улучшение существующих сервисов облака. Например, прорабатывает вместе с разработчиками архитектуру новой фичи и участвует в процессе её разработки;

Развивает production-инфраструктуру, в которой «живут» заказчики.

Работает со всем нашим стеком технологий, инструментов, языков: Ansible, Terraform, Puppet, QEMU, Kubernetes, Ceph, SDS-решения, OVN, Python, и т.п.

Требования, необходимые навыки

Интерес и желание трудиться в роли инженера. Обязательно иметь какой-то опыт самостоятельного изучения технологий и решения задач, актуальных для этой профессии;

Базовые знания устройства UNIX-систем и компьютерных сетей;

Умение: Пользоваться на начальном уровне Git, знать его основные команды; Получать информацию из MongoDB, понимать, что такое noSQL БД; Использовать Docker;

Понимание, что такое IaaS и знание примеров инфраструктурных облачных платформ.

Условия работы

Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;

Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;

ДМС с полным пакетом медицинских услуг;

Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;

Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;

Бесплатное питание в офисе;

Современный офис, парковка для всех сотрудников.