Junior DevOps-инженер

По итогам собеседования
КРОККРОК, Москва, опыт до 1 года, full-time

Мы — дружная и амбициозная команда КРОК Облачные Сервисы. Облако КРОК — наш центральный продукт. Это платформа собственной разработки, обеспечивающая надёжными сервисами более 300 компаний и позволяющая нам стабильно, из года в год расти и входить в ТОП-5 крупнейших облачных провайдеров в России.

Наш главный фокус — технологическое развитие Облака, поэтому мы всегда ищем талантливых специалистов, которым интересна командная работа над собственным, уникальным продуктом.

Сначала предстоит

  • Пройти стартовый путь, нацеленный на настройку рабочего окружения и знакомство с необходимыми в работе инструментами;
  • Совершенствовать инфраструктуру, созданную для разработки Облака КРОК. Заниматься автоматизацией рутинных задач, развитием CI/CD, и т.п.;
  • Тестировать доработки облака, готовить релизы.

В перспективе опытный инженер

  • Углубляется и самостоятельно решает самые важные задачи в одной или нескольких подсистемах Облака КРОК, таких как: Сети, Хранение данных, Облачные вычисления, Kubernetes as a Service, Platform as a Service, Веб, Биллинг, Мониторинг, и т.п.;
  • Осуществляет R&D деятельность, ориентированную на создание новых или улучшение существующих сервисов облака. Например, прорабатывает вместе с разработчиками архитектуру новой фичи и участвует в процессе её разработки;
  • Развивает production-инфраструктуру, в которой «живут» заказчики.
  • Работает со всем нашим стеком технологий, инструментов, языков: Ansible, Terraform, Puppet, QEMU, Kubernetes, Ceph, SDS-решения, OVN, Python, и т.п.

Требования, необходимые навыки

  • Интерес и желание трудиться в роли инженера. Обязательно иметь какой-то опыт самостоятельного изучения технологий и решения задач, актуальных для этой профессии;
  • Базовые знания устройства UNIX-систем и компьютерных сетей;
  • Умение:
    • Пользоваться на начальном уровне Git, знать его основные команды;
    • Получать информацию из MongoDB, понимать, что такое noSQL БД;
    • Использовать Docker;
  • Понимание, что такое IaaS и знание примеров инфраструктурных облачных платформ.

Условия работы

  • Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
  • Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
  • ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
  • Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
  • Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
  • Бесплатное питание в офисе;
  • Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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