Консультант по внедрению
В команду КРОК открыт набор на вакансию Консультант по внедрению.
Требования, необходимые навыки
- Культура общения, орфографическая и стилистическая грамотность, четкая дикция;
- Начальные навыки администрирования рабочих станций Linux, Windows, опыт работы с офисным ПО, знание основ ИТ;
- Умение работать на результат;
- Умение работать в команде;
- Стрессоустойчивость;
- Желание развиваться и помогать другим.
Дополнительно приветствуется
- Опыт работы в технической поддержке;
- Опыт работы с базами данных;
- Умение читать бизнес-процессы, описанные в различных нотациях;
- Понимание бизнес-процессов в медицине;
- Мобильность (навыки пользования такси и общественным транспортом).
Задачи
- Работа в Службе технической поддержки Медицинской информационной системы;
- Участие в предпроектных обследованиях объектов;
- Инструктаж и обучение конечных пользователей, согласования графика проведения работ;
- Составление исполнительной документации, запросов на доработку;
- Возможны кратковременные командировки.
Условия работы
- Заработная плата по результатам собеседования;
- График работы: 5/2 с 8:00 до 17:00 или с 9:00 до 18:00;
- Частично дистанционная работа на период неблагоприятной эпидемиологической ситуации;
- Возможность профессионального роста и развития;
- Вакцина от гриппа, тест на COVID-19;
- Передача опыта, помощь и поддержка от опытных товарищей по команде;
- Интересная работа, комфортный офис в центре города, бесплатные чай/кофе, обеды;
- Корпоративные мероприятия, компенсация спорта, молодой коллектив, дружелюбная рабочая атмосфера.
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