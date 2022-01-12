По итогам собеседования

В команду КРОК открыт набор на вакансию Консультант по внедрению.

Требования, необходимые навыки

Культура общения, орфографическая и стилистическая грамотность, четкая дикция;

Начальные навыки администрирования рабочих станций Linux, Windows, опыт работы с офисным ПО, знание основ ИТ;

Умение работать на результат;

Умение работать в команде;

Стрессоустойчивость;

Желание развиваться и помогать другим.

Дополнительно приветствуется

Опыт работы в технической поддержке;

Опыт работы с базами данных;

Умение читать бизнес-процессы, описанные в различных нотациях;

Понимание бизнес-процессов в медицине;

Мобильность (навыки пользования такси и общественным транспортом).

Задачи

Работа в Службе технической поддержки Медицинской информационной системы;

Участие в предпроектных обследованиях объектов;

Инструктаж и обучение конечных пользователей, согласования графика проведения работ;

Составление исполнительной документации, запросов на доработку;

Возможны кратковременные командировки.

Условия работы

Заработная плата по результатам собеседования;

График работы: 5/2 с 8:00 до 17:00 или с 9:00 до 18:00;

Частично дистанционная работа на период неблагоприятной эпидемиологической ситуации;

Возможность профессионального роста и развития;

Вакцина от гриппа, тест на COVID-19;

Передача опыта, помощь и поддержка от опытных товарищей по команде;

Интересная работа, комфортный офис в центре города, бесплатные чай/кофе, обеды;

Корпоративные мероприятия, компенсация спорта, молодой коллектив, дружелюбная рабочая атмосфера.