Консультант по внедрению

По итогам собеседования
КРОККРОК, Челябинск, опыт от 1 до 3 лет, full-time

В команду КРОК открыт набор на вакансию Консультант по внедрению.

Требования, необходимые навыки

  • Культура общения, орфографическая и стилистическая грамотность, четкая дикция;
  • Начальные навыки администрирования рабочих станций Linux, Windows, опыт работы с офисным ПО, знание основ ИТ;
  • Умение работать на результат;
  • Умение работать в команде;
  • Стрессоустойчивость;
  • Желание развиваться и помогать другим.

Дополнительно приветствуется

  • Опыт работы в технической поддержке;
  • Опыт работы с базами данных;
  • Умение читать бизнес-процессы, описанные в различных нотациях;
  • Понимание бизнес-процессов в медицине;
  • Мобильность (навыки пользования такси и общественным транспортом).

Задачи

  • Работа в Службе технической поддержки Медицинской информационной системы;
  • Участие в предпроектных обследованиях объектов;
  • Инструктаж и обучение конечных пользователей, согласования графика проведения работ;
  • Составление исполнительной документации, запросов на доработку;
  • Возможны кратковременные командировки.

Условия работы

  • Заработная плата по результатам собеседования;
  • График работы: 5/2 с 8:00 до 17:00 или с 9:00 до 18:00;
  • Частично дистанционная работа на период неблагоприятной эпидемиологической ситуации;
  • Возможность профессионального роста и развития;
  • Вакцина от гриппа, тест на COVID-19;
  • Передача опыта, помощь и поддержка от опытных товарищей по команде;
  • Интересная работа, комфортный офис в центре города, бесплатные чай/кофе, обеды;
  • Корпоративные мероприятия, компенсация спорта, молодой коллектив, дружелюбная рабочая атмосфера.
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