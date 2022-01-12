Контент-менеджер (IT-направление)
Финэктор Групп — компания развивает разноплановые проекты в области финансовых технологий, ритейла, общественного питания и медиа, а также инвестирует в прочие компании с потенциалом роста и развития. Офисы в России (Москва) и ОАЭ (Дубай).
Мы работаем над проектом кошелька (Wallet) и p2p биржи (p2p exchange) Finector Exchange, которой уже запущен и работает по всему Миру.
Мы в поисках опытного Контент-менеджера для реализации наших проектов в медиа среде.
Требования, необходимые навыки
- Опыт работы контент-менеджером от 1 года;
- Знание английского языка на уровне Intermediate;
- Опыт работы со смешанными командами (дизайнеры, менеджеры по продукту и т.п.);
- Высокие навыки копирайтинга;
- Опыт написания ТЗ для дизайнеров, программистов, верстальщиков; постановки задач на тестирование;
- Владение программами для создания документов и презентаций как в MS Office, так и в Google документах;
- Высокая грамотность;
- Опыт написания статей по теме криптовалюты — будет большим преимуществом или желание погрузиться в мир криптовалюты.
Задачи
- Создание и подготовка контента на русском и английском языках;
- Размещение материалов на профильных ресурсах;
- Продвижение материалов в сети;
- Работа с репутацией компании, нивелирование негатива, создание позитивных отзывов;
- Постановка задач и написание ТЗ сторонним подрядчикам;
- Ведение медиум-канала;
- Ведение СММ (telegram, Instagram, twitter);
- Написание текстов, рерайт, копирайт.
Условия работы
- Удаленный формат работы;
- Гибкий график ;
- Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ;
- Достойный уровень заработной платы обсуждается индивидуально в соответствии со знаниями и навыками кандидата;
- Испытательный срок — 2 месяца;
- Возможности для профессионального и карьерного роста;
- Работа в дружной команде талантливых и энергичных коллег;
- Интересная современная работа с достойной оплатой и возможность погрузиться в мир криптовалюты;
- Просим направлять резюме только с описанием вашего релевантного опыта и вашими работами!
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