Контент-менеджер (IT-направление)

Финэктор Групп — компания развивает разноплановые проекты в области финансовых технологий, ритейла, общественного питания и медиа, а также инвестирует в прочие компании с потенциалом роста и развития. Офисы в России (Москва) и ОАЭ (Дубай).

Мы работаем над проектом кошелька (Wallet) и p2p биржи (p2p exchange) Finector Exchange, которой уже запущен и работает по всему Миру.

Мы в поисках опытного Контент-менеджера для реализации наших проектов в медиа среде.

Требования, необходимые навыки

Опыт работы контент-менеджером от 1 года;

Знание английского языка на уровне Intermediate;

Опыт работы со смешанными командами (дизайнеры, менеджеры по продукту и т.п.);

Высокие навыки копирайтинга;

Опыт написания ТЗ для дизайнеров, программистов, верстальщиков; постановки задач на тестирование;

Владение программами для создания документов и презентаций как в MS Office, так и в Google документах;

Высокая грамотность;

Опыт написания статей по теме криптовалюты — будет большим преимуществом или желание погрузиться в мир криптовалюты.

Задачи

Создание и подготовка контента на русском и английском языках;

Размещение материалов на профильных ресурсах;

Продвижение материалов в сети;

Работа с репутацией компании, нивелирование негатива, создание позитивных отзывов;

Постановка задач и написание ТЗ сторонним подрядчикам;

Ведение медиум-канала;

Ведение СММ (telegram, Instagram, twitter);

Написание текстов, рерайт, копирайт.

Условия работы

Удаленный формат работы;

Гибкий график ;

Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ;

Достойный уровень заработной платы обсуждается индивидуально в соответствии со знаниями и навыками кандидата;

Испытательный срок — 2 месяца;

Возможности для профессионального и карьерного роста;

Работа в дружной команде талантливых и энергичных коллег;

Интересная современная работа с достойной оплатой и возможность погрузиться в мир криптовалюты;

Просим направлять резюме только с описанием вашего релевантного опыта и вашими работами!