Контент-менеджер (IT-направление)

От 40 000 ₽
Finector GroupFinector Group, Удалённо, опыт от 1 до 3 лет, гибкий график

Финэктор Групп — компания развивает разноплановые проекты в области финансовых технологий, ритейла, общественного питания и медиа, а также инвестирует в прочие компании с потенциалом роста и развития. Офисы в России (Москва) и ОАЭ (Дубай).

Мы работаем над проектом кошелька (Wallet) и p2p биржи (p2p exchange) Finector Exchange, которой уже запущен и работает по всему Миру.

Мы в поисках опытного Контент-менеджера для реализации наших проектов в медиа среде.

Требования, необходимые навыки

  • Опыт работы контент-менеджером от 1 года;
  • Знание английского языка на уровне Intermediate;
  • Опыт работы со смешанными командами (дизайнеры, менеджеры по продукту и т.п.);
  • Высокие навыки копирайтинга;
  • Опыт написания ТЗ для дизайнеров, программистов, верстальщиков; постановки задач на тестирование;
  • Владение программами для создания документов и презентаций как в MS Office, так и в Google документах;
  • Высокая грамотность;
  • Опыт написания статей по теме криптовалюты — будет большим преимуществом или желание погрузиться в мир криптовалюты.

Задачи

  • Создание и подготовка контента на русском и английском языках;
  • Размещение материалов на профильных ресурсах;
  • Продвижение материалов в сети;
  • Работа с репутацией компании, нивелирование негатива, создание позитивных отзывов;
  • Постановка задач и написание ТЗ сторонним подрядчикам;
  • Ведение медиум-канала;
  • Ведение СММ (telegram, Instagram, twitter);
  • Написание текстов, рерайт, копирайт.

Условия работы

  • Удаленный формат работы;
  • Гибкий график ;
  • Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ;
  • Достойный уровень заработной платы обсуждается индивидуально в соответствии со знаниями и навыками кандидата;
  • Испытательный срок — 2 месяца;
  • Возможности для профессионального и карьерного роста;
  • Работа в дружной команде талантливых и энергичных коллег;
  • Интересная современная работа с достойной оплатой и возможность погрузиться в мир криптовалюты;
  • Просим направлять резюме только с описанием вашего релевантного опыта и вашими работами!
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