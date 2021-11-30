Контент-менеджер партнёрских проектов

От 80 000 ₽
TprogerTproger, Москва, можно удалённо, опыт от 1 года, full-time
Быстрый отклик

Что делать

Быстрые и качественные медийные проекты, которые закрывают задачу клиента.

Пример цикла продакшена и рабочих задач
  • Созвониться с клиентом и вытащить боли, задачи, требования.
  • Придумать идеи, собрать брейншторм, отранжировать и выцепить годные. Понять, какие форматы подойдут под задачу. Применить комплексный подход к решению задач клиента и составить из этого коммерческое предложение вместе с продажником.
  • Составить план работ, подтведить у команды и предоставить клиенту.
  • Посчитать бюджеты, утвердить их.
  • Подобрать и оформить исполнителей — авторов, редакторов, иллюстраторов, разработчиков, экспертов.
  • Стартовать работу и убедиться, что все понимают что делать и делают. Контролировать, что работа происходит в рамках бюджета, сроков и задач клиента.
  • Обеспечивать прозрачность хода работы для команды и для клиента. Проводить чекины, смотреть за ходом работ и принимать меры, если выбиваемся из плана.
  • Спланировать и организовать медийное продвижение проекта. Обеспечить выполнение метрик и по возможности превзойти ожидания клиента. Убедиться, что KPI набираются не формально — лиды приемлемого качества.
  • Опубликовать сам проект, выпустить всё по медиа-плану.
  • Сделать клиента счастливым, даже если что-то прошло не так, как планировали.
  • Составить финальный отчёт для клиента. Убедиться, что юридические формальности закрыты.
  • Собрать фидбек от клиента: что получили, какие результаты, как их оценивают.
  • Передать клиента в продажи, чтобы они продолжили взаимодействие и сделали нам новые проекты.

Как у нас

  • Небольшая, добрая и сосредоточенная команда. Растущий бизнес.
  • Свобода в принятии решений. Живём практически без регламентов, а гайды и лучшие практики формируются внутри команд.
  • Высокая степень неопределённости, часто что-то меняется — пробуем новые рынки, продукты, цели, подходы к работе.
  • Клиенты из разных сегментов. Работаем и с начинающими, и с известными брендами — скучно не будет.
  • Рост по зарплате зависит от бизнес-результатов и профессионального развития.
  • Есть горизонтальная и вертикальная мобильность. Можно собрать свою команду и вырасти в руководители, можно перейти в смежные сферы: продажи, управление продуктами.
  • Ценим самостоятельность, осознанность и ответственность.

Что нужно

  • Умение работать в команде, поддерживать окружающих.
  • Навыки конструктивной коммуникации.
  • Работа с текстами и в целом с информацией. Грамотный русский язык.
  • Понимание трендов в сфере медиа.
  • Общее представление об IT-сфере, возможность быстро разобраться в неизвестной технической теме.
  • Аналитический подход, умение задавать вопросы.
  • Сильные менеджерские качества и навыки. Планировать, оценивать риски, видеть и решать проблемы, разбираться в ситуациях, когда что-то пошло не по плану. Брать ответственность и принимать решения.
  • Уметь найти человека под задачу и понимать саму задачу. Понимать разные типы контроля и как их применять для своевременного выполнения задач.
  • Желание сделать круто. Чтобы был кураж от проектов, которые делаем.
  • Отсутствие снобизма и мизантропии.

Как попасть

  1. Заполнить «заявку на личную беседу» ниже.
  2. Пройти собеседование с главредом.
  3. Выполнить оплачиваемое тестовое задание.
Быстрый отклик

Заявка на личную беседу