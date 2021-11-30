Контент-менеджер партнёрских проектов

Что делать
Быстрые и качественные медийные проекты, которые закрывают задачу клиента.
- Созвониться с клиентом и вытащить боли, задачи, требования.
- Придумать идеи, собрать брейншторм, отранжировать и выцепить годные. Понять, какие форматы подойдут под задачу. Применить комплексный подход к решению задач клиента и составить из этого коммерческое предложение вместе с продажником.
- Составить план работ, подтведить у команды и предоставить клиенту.
- Посчитать бюджеты, утвердить их.
- Подобрать и оформить исполнителей — авторов, редакторов, иллюстраторов, разработчиков, экспертов.
- Стартовать работу и убедиться, что все понимают что делать и делают. Контролировать, что работа происходит в рамках бюджета, сроков и задач клиента.
- Обеспечивать прозрачность хода работы для команды и для клиента. Проводить чекины, смотреть за ходом работ и принимать меры, если выбиваемся из плана.
- Спланировать и организовать медийное продвижение проекта. Обеспечить выполнение метрик и по возможности превзойти ожидания клиента. Убедиться, что KPI набираются не формально — лиды приемлемого качества.
- Опубликовать сам проект, выпустить всё по медиа-плану.
- Сделать клиента счастливым, даже если что-то прошло не так, как планировали.
- Составить финальный отчёт для клиента. Убедиться, что юридические формальности закрыты.
- Собрать фидбек от клиента: что получили, какие результаты, как их оценивают.
- Передать клиента в продажи, чтобы они продолжили взаимодействие и сделали нам новые проекты.
Как у нас
- Небольшая, добрая и сосредоточенная команда. Растущий бизнес.
- Свобода в принятии решений. Живём практически без регламентов, а гайды и лучшие практики формируются внутри команд.
- Высокая степень неопределённости, часто что-то меняется — пробуем новые рынки, продукты, цели, подходы к работе.
- Клиенты из разных сегментов. Работаем и с начинающими, и с известными брендами — скучно не будет.
- Рост по зарплате зависит от бизнес-результатов и профессионального развития.
- Есть горизонтальная и вертикальная мобильность. Можно собрать свою команду и вырасти в руководители, можно перейти в смежные сферы: продажи, управление продуктами.
- Ценим самостоятельность, осознанность и ответственность.
Что нужно
- Умение работать в команде, поддерживать окружающих.
- Навыки конструктивной коммуникации.
- Работа с текстами и в целом с информацией. Грамотный русский язык.
- Понимание трендов в сфере медиа.
- Общее представление об IT-сфере, возможность быстро разобраться в неизвестной технической теме.
- Аналитический подход, умение задавать вопросы.
- Сильные менеджерские качества и навыки. Планировать, оценивать риски, видеть и решать проблемы, разбираться в ситуациях, когда что-то пошло не по плану. Брать ответственность и принимать решения.
- Уметь найти человека под задачу и понимать саму задачу. Понимать разные типы контроля и как их применять для своевременного выполнения задач.
- Желание сделать круто. Чтобы был кураж от проектов, которые делаем.
- Отсутствие снобизма и мизантропии.
Как попасть
- Заполнить «заявку на личную беседу» ниже.
- Пройти собеседование с главредом.
- Выполнить оплачиваемое тестовое задание.
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