Менеджер IT проектов

По итогам собеседования
КРОККРОК, Москва, опыт от 1 до 3 лет, full-time

Сейчас в Проектный офис нам нужен нацеленный на результат Менеджер, готовый к большому количеству амбициозных задач и готовый расти в своих компетенциях со скоростью роста бизнеса или быстрее. На эту позицию мы рассматриваем Менеджеров с опытом работы на данной позиции от 2-х лет. Предлагаем достойную зарплату + премии. Все вопросы открыто обсуждаем при встрече.

Требования, необходимые навыки

  • Высшее образование (желательно техническое);
  • Опыт управления ИТ- проектами от 2-х лет;
  • Профессиональное знание технологий создания информационных систем;
  • Знание методологии ведения проектов и особенностей управления проектами в области ИТ;
  • Понимание юридических, экономических и бухгалтерских вопросов и связанных с ними рисков;
  • Умение быстро ориентироваться в различных предметных областях;
  • Умение работать в команде и с командой;
  • Владение MS Office, Visio, MS Project;
  • Желательно знание ГОСТ;
  • Высокий уровень владения деловой перепиской с Заказчиком и Подрядчиками, в том числе по проблемным кейсам.

Дополнительно приветствуется

  • Наличие ярких лидерских качеств, умение сплотить и мотивировать команду, в том числе мобилизовать команду на сверхусилия в кризисных ситуациях;
  • Способность самостоятельно принимать решения по всем вопросам проекта, готовность лично закрывать «горящие» проблемы проекта на отдельных участках, в кризисных ситуациях;
  • Заинтересованность в поиске лучших решений, удовлетворяющих Заказчика и оптимальных для компании;
  • Способность решать проблемы между направлениями, в том числе на уровне руководителей направлений и директоров департаментов;
  • Устойчивость к стрессам, навыки публичных выступлений и конструктивного общения с людьми Заказчика уровня мидл-менеджмента;
  • Умение видеть перспективы развития бизнеса в Заказчике, способность самостоятельно их продвигать;
  • Понимание стратегических и разумных рисков, способов их избегания/разрешения.

Задачи

  • Участие в проекте со стадии пресейла;
  • Плотное взаимодействие с заказчиком, выстраивание партнерских отношений и управление ими, совместный поиск оптимальных решений;
  • Планирование проекта (сроки, бюджет, ресурсы, риски, результаты);
  • Управление командой проекта: формирование задач, контроль исполнения;
  • Взаимодействие и субподрядными организациями в рамках проектов, выбор субподрядчиков/поставщиков, участие в переговорах, в том числе по получению оптимальной стоимости/ дополнительных скидок, контроль их работы, решение конфликтных ситуаций;
  • Контроль подготовки документации (договора, акты, календарные планы);
  • Участие в апсейлах в клиенте (когда МП сам генерит лиды внутри клиента и помогает Допродавать);
  • Выработка и применение новых/нестандартных методов работы в проекте, в том числе с командой.

Условия работы

  • Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
  • Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
  • ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
  • Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
  • Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
  • Бесплатное питание в офисе;
  • Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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