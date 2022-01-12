Менеджер IT проектов
Сейчас в Проектный офис нам нужен нацеленный на результат Менеджер, готовый к большому количеству амбициозных задач и готовый расти в своих компетенциях со скоростью роста бизнеса или быстрее. На эту позицию мы рассматриваем Менеджеров с опытом работы на данной позиции от 2-х лет. Предлагаем достойную зарплату + премии. Все вопросы открыто обсуждаем при встрече.
Требования, необходимые навыки
- Высшее образование (желательно техническое);
- Опыт управления ИТ- проектами от 2-х лет;
- Профессиональное знание технологий создания информационных систем;
- Знание методологии ведения проектов и особенностей управления проектами в области ИТ;
- Понимание юридических, экономических и бухгалтерских вопросов и связанных с ними рисков;
- Умение быстро ориентироваться в различных предметных областях;
- Умение работать в команде и с командой;
- Владение MS Office, Visio, MS Project;
- Желательно знание ГОСТ;
- Высокий уровень владения деловой перепиской с Заказчиком и Подрядчиками, в том числе по проблемным кейсам.
Дополнительно приветствуется
- Наличие ярких лидерских качеств, умение сплотить и мотивировать команду, в том числе мобилизовать команду на сверхусилия в кризисных ситуациях;
- Способность самостоятельно принимать решения по всем вопросам проекта, готовность лично закрывать «горящие» проблемы проекта на отдельных участках, в кризисных ситуациях;
- Заинтересованность в поиске лучших решений, удовлетворяющих Заказчика и оптимальных для компании;
- Способность решать проблемы между направлениями, в том числе на уровне руководителей направлений и директоров департаментов;
- Устойчивость к стрессам, навыки публичных выступлений и конструктивного общения с людьми Заказчика уровня мидл-менеджмента;
- Умение видеть перспективы развития бизнеса в Заказчике, способность самостоятельно их продвигать;
- Понимание стратегических и разумных рисков, способов их избегания/разрешения.
Задачи
- Участие в проекте со стадии пресейла;
- Плотное взаимодействие с заказчиком, выстраивание партнерских отношений и управление ими, совместный поиск оптимальных решений;
- Планирование проекта (сроки, бюджет, ресурсы, риски, результаты);
- Управление командой проекта: формирование задач, контроль исполнения;
- Взаимодействие и субподрядными организациями в рамках проектов, выбор субподрядчиков/поставщиков, участие в переговорах, в том числе по получению оптимальной стоимости/ дополнительных скидок, контроль их работы, решение конфликтных ситуаций;
- Контроль подготовки документации (договора, акты, календарные планы);
- Участие в апсейлах в клиенте (когда МП сам генерит лиды внутри клиента и помогает Допродавать);
- Выработка и применение новых/нестандартных методов работы в проекте, в том числе с командой.
Условия работы
- Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
- Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
- ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
- Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
- Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
- Бесплатное питание в офисе;
- Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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