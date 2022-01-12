Менеджер IT проектов

Сейчас в Проектный офис нам нужен нацеленный на результат Менеджер, готовый к большому количеству амбициозных задач и готовый расти в своих компетенциях со скоростью роста бизнеса или быстрее. На эту позицию мы рассматриваем Менеджеров с опытом работы на данной позиции от 2-х лет. Предлагаем достойную зарплату + премии. Все вопросы открыто обсуждаем при встрече.

Требования, необходимые навыки

Высшее образование (желательно техническое);

Опыт управления ИТ- проектами от 2-х лет;

Профессиональное знание технологий создания информационных систем;

Знание методологии ведения проектов и особенностей управления проектами в области ИТ;

Понимание юридических, экономических и бухгалтерских вопросов и связанных с ними рисков;

Умение быстро ориентироваться в различных предметных областях;

Умение работать в команде и с командой;

Владение MS Office, Visio, MS Project;

Желательно знание ГОСТ;

Высокий уровень владения деловой перепиской с Заказчиком и Подрядчиками, в том числе по проблемным кейсам.

Дополнительно приветствуется

Наличие ярких лидерских качеств, умение сплотить и мотивировать команду, в том числе мобилизовать команду на сверхусилия в кризисных ситуациях;

Способность самостоятельно принимать решения по всем вопросам проекта, готовность лично закрывать «горящие» проблемы проекта на отдельных участках, в кризисных ситуациях;

Заинтересованность в поиске лучших решений, удовлетворяющих Заказчика и оптимальных для компании;

Способность решать проблемы между направлениями, в том числе на уровне руководителей направлений и директоров департаментов;

Устойчивость к стрессам, навыки публичных выступлений и конструктивного общения с людьми Заказчика уровня мидл-менеджмента;

Умение видеть перспективы развития бизнеса в Заказчике, способность самостоятельно их продвигать;

Понимание стратегических и разумных рисков, способов их избегания/разрешения.

Задачи

Участие в проекте со стадии пресейла;

Плотное взаимодействие с заказчиком, выстраивание партнерских отношений и управление ими, совместный поиск оптимальных решений;

Планирование проекта (сроки, бюджет, ресурсы, риски, результаты);

Управление командой проекта: формирование задач, контроль исполнения;

Взаимодействие и субподрядными организациями в рамках проектов, выбор субподрядчиков/поставщиков, участие в переговорах, в том числе по получению оптимальной стоимости/ дополнительных скидок, контроль их работы, решение конфликтных ситуаций;

Контроль подготовки документации (договора, акты, календарные планы);

Участие в апсейлах в клиенте (когда МП сам генерит лиды внутри клиента и помогает Допродавать);

Выработка и применение новых/нестандартных методов работы в проекте, в том числе с командой.

Условия работы

Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;

Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;

ДМС с полным пакетом медицинских услуг;

Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;

Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;

Бесплатное питание в офисе;

Современный офис, парковка для всех сотрудников.