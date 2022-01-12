Менеджер по продажам облачных решений

Мы — дружная и амбициозная команда КРОК Облачные Сервисы. ОБЛАКО КРОК — наш центральный продукт. Это IaaS платформа собственной разработки, обеспечивающая надёжными сервисами более 300 компаний и позволяющая нам стабильно, из года в год расти и входить в ТОП-5 крупнейших облачных провайдеров в России.

Сейчас мы находимся в поиске крутого менеджера по продажам для работы с комплексными облачными проектами.

Требования, необходимые навыки

Опыт работы в продажах в ИТ;

Опыт продаж услуг аутсорсинг ИТ-инфраструктуры, Облаков является преимуществом;

Знакомство с Облачным рынком;

Знание основных понятий и технологий: контейнеры, API, terraform, ansible, CI/CD, виртуализация, резервное копирование данных, кластерные технологии;

Высшее образование (технический профиль является преимуществом);

Самоорганизованность, ориентация на результат;

Уверенный пользователь ПК, офисных программ, CRM.

Задачи

Работа с входящими лидами от маркетинга и в рамках текущей базы заказчиков КРОК;

Самостоятельный поиск новых заказчиков (нетворк, конкурсы, конференции, социальные сети);

Проведение переговоров, презентаций, подготовка КП/ТКП, участие в торгах, выход на ЛПР.

Условия работы

Заработная плата по результатам собеседования;

Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;

ДМС с полным пакетом медицинских услуг;

Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;

Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;

Бесплатные завтрак, обед и ужин в офисе;

Современный офис, парковка для всех сотрудников.