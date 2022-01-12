Менеджер по продажам облачных решений

По итогам собеседования
КРОККРОК, Москва, опыт от 1 до 3 лет, full-time

Мы — дружная и амбициозная команда КРОК Облачные Сервисы. ОБЛАКО КРОК — наш центральный продукт. Это IaaS платформа собственной разработки, обеспечивающая надёжными сервисами более 300 компаний и позволяющая нам стабильно, из года в год расти и входить в ТОП-5 крупнейших облачных провайдеров в России.

Сейчас мы находимся в поиске крутого менеджера по продажам для работы с комплексными облачными проектами.

Требования, необходимые навыки

  • Опыт работы в продажах в ИТ;
  • Опыт продаж услуг аутсорсинг ИТ-инфраструктуры, Облаков является преимуществом;
  • Знакомство с Облачным рынком;
  • Знание основных понятий и технологий: контейнеры, API, terraform, ansible, CI/CD, виртуализация, резервное копирование данных, кластерные технологии;
  • Высшее образование (технический профиль является преимуществом);
  • Самоорганизованность, ориентация на результат;
  • Уверенный пользователь ПК, офисных программ, CRM.

Задачи

  • Работа с входящими лидами от маркетинга и в рамках текущей базы заказчиков КРОК;
  • Самостоятельный поиск новых заказчиков (нетворк, конкурсы, конференции, социальные сети);
  • Проведение переговоров, презентаций, подготовка КП/ТКП, участие в торгах, выход на ЛПР.

Условия работы

  • Заработная плата по результатам собеседования;
  • Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
  • ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
  • Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
  • Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
  • Бесплатные завтрак, обед и ужин в офисе;
  • Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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