Менеджер по продажам облачных решений
Мы — дружная и амбициозная команда КРОК Облачные Сервисы. ОБЛАКО КРОК — наш центральный продукт. Это IaaS платформа собственной разработки, обеспечивающая надёжными сервисами более 300 компаний и позволяющая нам стабильно, из года в год расти и входить в ТОП-5 крупнейших облачных провайдеров в России.
Сейчас мы находимся в поиске крутого менеджера по продажам для работы с комплексными облачными проектами.
Требования, необходимые навыки
- Опыт работы в продажах в ИТ;
- Опыт продаж услуг аутсорсинг ИТ-инфраструктуры, Облаков является преимуществом;
- Знакомство с Облачным рынком;
- Знание основных понятий и технологий: контейнеры, API, terraform, ansible, CI/CD, виртуализация, резервное копирование данных, кластерные технологии;
- Высшее образование (технический профиль является преимуществом);
- Самоорганизованность, ориентация на результат;
- Уверенный пользователь ПК, офисных программ, CRM.
Задачи
- Работа с входящими лидами от маркетинга и в рамках текущей базы заказчиков КРОК;
- Самостоятельный поиск новых заказчиков (нетворк, конкурсы, конференции, социальные сети);
- Проведение переговоров, презентаций, подготовка КП/ТКП, участие в торгах, выход на ЛПР.
Условия работы
- Заработная плата по результатам собеседования;
- Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
- ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
- Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
- Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
- Бесплатные завтрак, обед и ужин в офисе;
- Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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