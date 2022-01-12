Middle Java-разработчик

КРОК Разработка — команда из 500+ специалистов.

Мы создаем ПО для управления дронами, платформу для безопасности на производстве и системы федерального масштаба для судов, банков, медицины, ритейла и промышленности. Работаем на современном стеке и с передовыми практиками в разработке.

Результатами нашей работы пользуются миллионы людей в России и 40 странах мира.

Сейчас мы ищем Java-разработчиков с опытом коммерческой разработки.

Требования, необходимые навыки

Уверенное владение Java 8+, опыт коммерческой разработки и использования Spring Framework;

Знание реляционных СУБД и JPA;

Понимание принципов REST и опыт в реализации сервисов;

Опыт применения паттернов проектирования и инженерных практик в разработке;

Знание Docker, Maven.

Будет плюсом

Опыт работы по SCRUM и/или Kanban;

Опыт проектирования и реализации микросервисов;

Владение Camel, Kotlin, GraphQL, RabbitMQ, Kafka, Kubernetes.

Задачи

Писать качественный код с тестами и документировать его;

Участвовать в выборе технического решения и проектировать новые архитектурные решения самостоятельно;

Предлагать улучшения текущих систем и процессов;

Работать в команде, взаимодействовать с аналитиками и тестировщиками.

Условия работы

Зарплату по результатам собеседования и премии по итогам работы;

Работу откуда угодно — будь онлайн из любой точки мира. При этом ты всегда можешь прийти в наш уютный офис с комфортным рабочим местом;

Гибкий график. Мы не контролируем начало и окончание твоего рабочего дня. Главное, чтобы график попадал в синхронизацию с командой и приводил к конечному результату;

Комьюнити разработчиков внутри компании — обменивайся опытом с коллегами, практикуй тренерство и публичные выступления, обсуждай задачи и развивайся в команде увлеченных и нацеленных на результат людей;

Профессиональное развитие. Прокачивай свою экспертизу через участие в сложных проектах, обучение и сертификацию за счет компании. Делись знаниями и опытом — становись наставником или амбассадором бренда;

Здоровую рабочую атмосферу в команде. Мы готовы к изменениям и прислушиваемся к мнению каждого;

Бесплатные завтраки, обеды и ужины в уютном CROC Cafe;

Полный ДМС со стоматологией с первого дня работы, горячая линия по вопросам здоровья;

Спортивные программы с компенсацией.