Middle Java-разработчик

По итогам собеседования
КРОККРОК, Москва, можно удалённо, опыт от 1 до 3 лет, full-time

КРОК Разработка — команда из 500+ специалистов.

Мы создаем ПО для управления дронами, платформу для безопасности на производстве и системы федерального масштаба для судов, банков, медицины, ритейла и промышленности. Работаем на современном стеке и с передовыми практиками в разработке.
Результатами нашей работы пользуются миллионы людей в России и 40 странах мира.

Сейчас мы ищем Java-разработчиков с опытом коммерческой разработки.

Требования, необходимые навыки

  • Уверенное владение Java 8+, опыт коммерческой разработки и использования Spring Framework;
  • Знание реляционных СУБД и JPA;
  • Понимание принципов REST и опыт в реализации сервисов;
  • Опыт применения паттернов проектирования и инженерных практик в разработке;
  • Знание Docker, Maven.

Будет плюсом

  • Опыт работы по SCRUM и/или Kanban;
  • Опыт проектирования и реализации микросервисов;
  • Владение Camel, Kotlin, GraphQL, RabbitMQ, Kafka, Kubernetes.

Задачи

  • Писать качественный код с тестами и документировать его;
  • Участвовать в выборе технического решения и проектировать новые архитектурные решения самостоятельно;
  • Предлагать улучшения текущих систем и процессов;
  • Работать в команде, взаимодействовать с аналитиками и тестировщиками.

Условия работы

  • Зарплату по результатам собеседования и премии по итогам работы;
  • Работу откуда угодно — будь онлайн из любой точки мира. При этом ты всегда можешь прийти в наш уютный офис с комфортным рабочим местом;
  • Гибкий график. Мы не контролируем начало и окончание твоего рабочего дня. Главное, чтобы график попадал в синхронизацию с командой и приводил к конечному результату;
  • Комьюнити разработчиков внутри компании — обменивайся опытом с коллегами, практикуй тренерство и публичные выступления, обсуждай задачи и развивайся в команде увлеченных и нацеленных на результат людей;
  • Профессиональное развитие. Прокачивай свою экспертизу через участие в сложных проектах, обучение и сертификацию за счет компании. Делись знаниями и опытом — становись наставником или амбассадором бренда;
  • Здоровую рабочую атмосферу в команде. Мы готовы к изменениям и прислушиваемся к мнению каждого;
  • Бесплатные завтраки, обеды и ужины в уютном CROC Cafe;
  • Полный ДМС со стоматологией с первого дня работы, горячая линия по вопросам здоровья;
  • Спортивные программы с компенсацией.
Быстрый отклик