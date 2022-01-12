Middle Java-разработчик
КРОК Разработка — команда из 500+ специалистов.
Мы создаем ПО для управления дронами, платформу для безопасности на производстве и системы федерального масштаба для судов, банков, медицины, ритейла и промышленности. Работаем на современном стеке и с передовыми практиками в разработке.
Результатами нашей работы пользуются миллионы людей в России и 40 странах мира.
Сейчас мы ищем Java-разработчиков с опытом коммерческой разработки.
Требования, необходимые навыки
- Уверенное владение Java 8+, опыт коммерческой разработки и использования Spring Framework;
- Знание реляционных СУБД и JPA;
- Понимание принципов REST и опыт в реализации сервисов;
- Опыт применения паттернов проектирования и инженерных практик в разработке;
- Знание Docker, Maven.
Будет плюсом
- Опыт работы по SCRUM и/или Kanban;
- Опыт проектирования и реализации микросервисов;
- Владение Camel, Kotlin, GraphQL, RabbitMQ, Kafka, Kubernetes.
Задачи
- Писать качественный код с тестами и документировать его;
- Участвовать в выборе технического решения и проектировать новые архитектурные решения самостоятельно;
- Предлагать улучшения текущих систем и процессов;
- Работать в команде, взаимодействовать с аналитиками и тестировщиками.
Условия работы
- Зарплату по результатам собеседования и премии по итогам работы;
- Работу откуда угодно — будь онлайн из любой точки мира. При этом ты всегда можешь прийти в наш уютный офис с комфортным рабочим местом;
- Гибкий график. Мы не контролируем начало и окончание твоего рабочего дня. Главное, чтобы график попадал в синхронизацию с командой и приводил к конечному результату;
- Комьюнити разработчиков внутри компании — обменивайся опытом с коллегами, практикуй тренерство и публичные выступления, обсуждай задачи и развивайся в команде увлеченных и нацеленных на результат людей;
- Профессиональное развитие. Прокачивай свою экспертизу через участие в сложных проектах, обучение и сертификацию за счет компании. Делись знаниями и опытом — становись наставником или амбассадором бренда;
- Здоровую рабочую атмосферу в команде. Мы готовы к изменениям и прислушиваемся к мнению каждого;
- Бесплатные завтраки, обеды и ужины в уютном CROC Cafe;
- Полный ДМС со стоматологией с первого дня работы, горячая линия по вопросам здоровья;
- Спортивные программы с компенсацией.
Быстрый отклик