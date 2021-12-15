Младший разработчик PL/SQL

Ключевая функция — разработка и поддержка программного обеспечения и информационной системы.
Требования, необходимые навыки
— оконченное/неоконченное высшее техническое образование;
— опыт программирования и работы с Oracle, знание SQL;
— ответственный подход к работе и профессиональная любознательность;
— желание изучать и погружаться в предметную область – страхование.
Задачи
— ключевая функция: разработка и поддержка программного обеспечения и информационной системы (INSIS);
— создание нового и доработка существующего функционала по отчетности, страховому и финансовому учету;
— разработка SQL, PL/SQL кода;
— 2-я и 3-я линия поддержки внутренних пользователей корпоративной ИС;
— настройка и тестирование расчетов по новым продуктам на основании готовых методик.
Условия работы
— оформление в штат по ТК РФ, испытательный срок 3 месяца;
— комфортный офис м. Шаболовская (шаговая доступность);
— заработная плата: оклад + квартальная премия;
— ДМС со стоматологией после испытательного срока;
— скидки на продукты компании и партнеров (туризм, фитнес и т.д.);
— обучение и наставничество с первых дней работы;
— работа в стабильной компании, ТОП-2 своего сегмента.
Готовы брать студентов и учить их с нуля.