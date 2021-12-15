Младший разработчик PL/SQL

Ключевая функция — разработка и поддержка программного обеспечения и информационной системы.

Требования, необходимые навыки

— оконченное/неоконченное высшее техническое образование;

— опыт программирования и работы с Oracle, знание SQL;

— ответственный подход к работе и профессиональная любознательность;

— желание изучать и погружаться в предметную область – страхование.

Задачи

— ключевая функция: разработка и поддержка программного обеспечения и информационной системы (INSIS);

— создание нового и доработка существующего функционала по отчетности, страховому и финансовому учету;

— разработка SQL, PL/SQL кода;

— 2-я и 3-я линия поддержки внутренних пользователей корпоративной ИС;

— настройка и тестирование расчетов по новым продуктам на основании готовых методик.

Условия работы

— оформление в штат по ТК РФ, испытательный срок 3 месяца;

— комфортный офис м. Шаболовская (шаговая доступность);

— заработная плата: оклад + квартальная премия;

— ДМС со стоматологией после испытательного срока;

— скидки на продукты компании и партнеров (туризм, фитнес и т.д.);

— обучение и наставничество с первых дней работы;

— работа в стабильной компании, ТОП-2 своего сегмента.

Готовы брать студентов и учить их с нуля.