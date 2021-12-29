PHP-программист

От 150 000 ₽
Web-студия Runway (Риалвеб)Web-студия Runway (Риалвеб), Удалённо, опыт от 2 лет, part- или full-time

Ищем в команду web-разработок PHP-программиста, который умеет работать с CMS 1C-Битрикс на уровне API, с применением принципов ООП и MVC.

Примеры проектов, будущих задач:

сервисы, магазины

Для этого точно требуется

  • PHP, MySQL, apache (nginx)
  • Знание ядра D7, понимание работы модуля sale, bitrix ORM
  • .htaccess, регулярные выражения
  • Знание .git
  • Понимание принципов CI
  • Умение реализовывать логику на Javascript
  • Умение соблюдать сроки проектных задач

Дополнительным плюсом является

  • Знание любого популярного фреймворка — Yii, Zend, Symphony, Laravel
  • Опыт проектирования REST API
  • Опыт работы с VUE
  • Linux

Что мы предлагаем

  • Гибкий старт работы до 11:00;
  • Все гарантии ТК РФ, мы полностью «белая» компания; стабильные выплаты зарплаты;
  • Дружелюбные коллеги;
  • Возможность обучения и профессионального развития;
  • Самостоятельность в работе;
  • Комфортные условия труда: уютный светлый офис, 10 мин. от метро «Крестовский остров», оборудованная кухня, библиотека, внимание к профессионализму, здоровью, настроению, экологии.
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