PHP-программист
Ищем в команду web-разработок PHP-программиста, который умеет работать с CMS 1C-Битрикс на уровне API, с применением принципов ООП и MVC.
Примеры проектов, будущих задач:
сервисы, магазины
Для этого точно требуется
- PHP, MySQL, apache (nginx)
- Знание ядра D7, понимание работы модуля sale, bitrix ORM
- .htaccess, регулярные выражения
- Знание .git
- Понимание принципов CI
- Умение реализовывать логику на Javascript
- Умение соблюдать сроки проектных задач
Дополнительным плюсом является
- Знание любого популярного фреймворка — Yii, Zend, Symphony, Laravel
- Опыт проектирования REST API
- Опыт работы с VUE
- Linux
Что мы предлагаем
- Гибкий старт работы до 11:00;
- Все гарантии ТК РФ, мы полностью «белая» компания; стабильные выплаты зарплаты;
- Дружелюбные коллеги;
- Возможность обучения и профессионального развития;
- Самостоятельность в работе;
- Комфортные условия труда: уютный светлый офис, 10 мин. от метро «Крестовский остров», оборудованная кухня, библиотека, внимание к профессионализму, здоровью, настроению, экологии.
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