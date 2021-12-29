PHP-программист

Ищем в команду web-разработок PHP-программиста, который умеет работать с CMS 1C-Битрикс на уровне API, с применением принципов ООП и MVC.

Примеры проектов, будущих задач:

сервисы, магазины

Для этого точно требуется

PHP, MySQL, apache (nginx)

Знание ядра D7, понимание работы модуля sale, bitrix ORM

.htaccess, регулярные выражения

Знание .git

Понимание принципов CI

Умение реализовывать логику на Javascript

Умение соблюдать сроки проектных задач

Дополнительным плюсом является

Знание любого популярного фреймворка — Yii, Zend, Symphony, Laravel

Опыт проектирования REST API

Опыт работы с VUE

Linux

Что мы предлагаем

Гибкий старт работы до 11:00;

Все гарантии ТК РФ, мы полностью «белая» компания; стабильные выплаты зарплаты;

Дружелюбные коллеги;

Возможность обучения и профессионального развития;

Самостоятельность в работе;

Комфортные условия труда: уютный светлый офис, 10 мин. от метро «Крестовский остров», оборудованная кухня, библиотека, внимание к профессионализму, здоровью, настроению, экологии.