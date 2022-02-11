Python-разработчик в команду Облака
Мы — дружная и амбициозная команда КРОК Облачные Сервисы. Облако КРОК — наш центральный продукт. Это IaaS платформа собственной разработки, обеспечивающая надёжными сервисами более 300 компаний и позволяющая нам стабильно, из года в год расти и входить в ТОП-5 крупнейших облачных провайдеров в России.
Наш главный фокус — технологическое развитие Облака, поэтому мы всегда ищем талантливых специалистов, которым интересна командная работа над собственным, уникальным продуктом.
Задачи
- Разрабатывать на Python сервисы облачной платформы;
- Работать с гипервизором / сетями / системами хранения данных;
- Проектировать программные интерфейсы (API);
- Разрабатывать архитектуру высоконагруженных масштабируемых сервисов.
Требования, необходимые навыки
- Уверенное знание Python;
- Понимание основ работы сети и Linux: TCP/IP, HTTP, DNS, файловая система.
Дополнительно приветствуется
- Опыт работы с языками, инструментами, решениями: Git, MongoDB, Puppet, Ansible, Terraform, Docker, QEMU, Ceph, SDN, IaaS платформы.
Условия работы
- Здоровье: о нас заботятся в лучших клиниках города по отличной программе ДМС.
- Покушать: в нашем новом CROC Cafe можно вкусно и бесплатно позавтракать, пообедать и даже поужинать. А в перерывах между этими приемами пищи можно перекусить на удобных кухнях, которые есть на каждом этаже, и где всегда найдутся чай, кофе и вендинговые аппараты здоровой еды.
- Комфорт и парковка: удобный офис в районе станции метро «Площадь Ильича» с большой бесплатной парковкой, на которой всегда найдётся местечко.
- Спорт: у нас в офисе есть спортзал с душевыми. Сотрудники могут посещать секции и организованные тренировки по различным видам спорта. Мы регулярно проводим турниры по футболу, баскетболу, настольному и большому теннису, волейболу.
- Развитие: в офисе регулярно проводятся тренинги, семинары, лекции на самые разные темы. Мы поддерживаем сотрудников в желании развиваться и оплачиваем обучение и сертификацию.
- Можно работать удаленно.
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