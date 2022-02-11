Python-разработчик в команду Облака

Мы — дружная и амбициозная команда КРОК Облачные Сервисы. Облако КРОК — наш центральный продукт. Это IaaS платформа собственной разработки, обеспечивающая надёжными сервисами более 300 компаний и позволяющая нам стабильно, из года в год расти и входить в ТОП-5 крупнейших облачных провайдеров в России.

Наш главный фокус — технологическое развитие Облака, поэтому мы всегда ищем талантливых специалистов, которым интересна командная работа над собственным, уникальным продуктом.

Задачи

Разрабатывать на Python сервисы облачной платформы;

Работать с гипервизором / сетями / системами хранения данных;

Проектировать программные интерфейсы (API);

Разрабатывать архитектуру высоконагруженных масштабируемых сервисов.

Требования, необходимые навыки

Уверенное знание Python;

Понимание основ работы сети и Linux: TCP/IP, HTTP, DNS, файловая система.

Дополнительно приветствуется

Опыт работы с языками, инструментами, решениями: Git, MongoDB, Puppet, Ansible, Terraform, Docker, QEMU, Ceph, SDN, IaaS платформы.

Условия работы

Здоровье: о нас заботятся в лучших клиниках города по отличной программе ДМС.

Покушать: в нашем новом CROC Cafe можно вкусно и бесплатно позавтракать, пообедать и даже поужинать. А в перерывах между этими приемами пищи можно перекусить на удобных кухнях, которые есть на каждом этаже, и где всегда найдутся чай, кофе и вендинговые аппараты здоровой еды.

Комфорт и парковка: удобный офис в районе станции метро «Площадь Ильича» с большой бесплатной парковкой, на которой всегда найдётся местечко.

Спорт: у нас в офисе есть спортзал с душевыми. Сотрудники могут посещать секции и организованные тренировки по различным видам спорта. Мы регулярно проводим турниры по футболу, баскетболу, настольному и большому теннису, волейболу.

Развитие: в офисе регулярно проводятся тренинги, семинары, лекции на самые разные темы. Мы поддерживаем сотрудников в желании развиваться и оплачиваем обучение и сертификацию.

Можно работать удаленно.