Python-разработчик

Мы создаём и развиваем частное облако в одном из крупнейших банков РФ. Наш основной продукт — платформа, позволяющая эффективно управлять инфраструктурой, оркестрируемой продуктами OpenStack, VMWare, Nutanix, Kubernetes, OpenShift. Это высоконагруженная система, спроектированная для управления десятками тысяч серверов. Наши пользователи — более тысячи команд разработки банка и его партнёров. Мы ведем разработку в соответствии с современными практиками построения микросервисной архитектуры и придерживаемся принципа API-first.

Наш главный фокус — делать IT для IT так, чтобы это было удобно. Мы всегда ищем талантливых специалистов, которым интересна командная работа над уникальным продуктом.

Требования, необходимые навыки

Опыт коммерческой разработки на Python.

Понимание многопоточности / многопроцессности / асинхронности.

Навыки проектирования микросервисов.

Опыт работы с очередями (RabbitMQ и др.) и базами данных (PostgreSQL, Clickhouse и др.).

Дополнительно приветствуется

Опыт работы с языками, инструментами, решениями: Django, Flask, aiohttp, Git, Docker, VMWare, OpenStack, OpenShift, Kubernetes, публичные IaaS платформы.

Задачи

Разрабатывать и совершенствовать сервисы облачной платформы банка на Python: оркестратор, сервис взаимодействия с облачными провайдерами, биллинг и множество других микросервисов, реализующих бизнес-логику проекта.

Проектировать и автоматизировать ИТ-процессы для соответствия современным облачным подходам.

Проектировать и разрабатывать архитектуру высоконагруженных масштабируемых сервисов.

Писать unit тесты, делать code review.

Условия работы

Здоровье. Работать предстоит в дружной команде, под управлением адекватного руководства, нацеленного на результат. Но если что — о нас заботятся в лучших клиниках города по отличной программе ДМС.

Развитие. Продукт технически сложный и крайне востребованный! Вы получите опыт построения private и public cloud с нуля. Также мы поддержим вас в желании развиваться и оплатим митапы, конференции, обучение, сертификацию.

Удаленная работа. Есть возможность частичной удалённой работы.