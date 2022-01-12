Python-разработчик
Мы создаём и развиваем частное облако в одном из крупнейших банков РФ. Наш основной продукт — платформа, позволяющая эффективно управлять инфраструктурой, оркестрируемой продуктами OpenStack, VMWare, Nutanix, Kubernetes, OpenShift. Это высоконагруженная система, спроектированная для управления десятками тысяч серверов. Наши пользователи — более тысячи команд разработки банка и его партнёров. Мы ведем разработку в соответствии с современными практиками построения микросервисной архитектуры и придерживаемся принципа API-first.
Наш главный фокус — делать IT для IT так, чтобы это было удобно. Мы всегда ищем талантливых специалистов, которым интересна командная работа над уникальным продуктом.
Требования, необходимые навыки
- Опыт коммерческой разработки на Python.
- Понимание многопоточности / многопроцессности / асинхронности.
- Навыки проектирования микросервисов.
- Опыт работы с очередями (RabbitMQ и др.) и базами данных (PostgreSQL, Clickhouse и др.).
Дополнительно приветствуется
- Опыт работы с языками, инструментами, решениями: Django, Flask, aiohttp, Git, Docker, VMWare, OpenStack, OpenShift, Kubernetes, публичные IaaS платформы.
Задачи
- Разрабатывать и совершенствовать сервисы облачной платформы банка на Python: оркестратор, сервис взаимодействия с облачными провайдерами, биллинг и множество других микросервисов, реализующих бизнес-логику проекта.
- Проектировать и автоматизировать ИТ-процессы для соответствия современным облачным подходам.
- Проектировать и разрабатывать архитектуру высоконагруженных масштабируемых сервисов.
- Писать unit тесты, делать code review.
Условия работы
- Здоровье. Работать предстоит в дружной команде, под управлением адекватного руководства, нацеленного на результат. Но если что — о нас заботятся в лучших клиниках города по отличной программе ДМС.
- Развитие. Продукт технически сложный и крайне востребованный! Вы получите опыт построения private и public cloud с нуля. Также мы поддержим вас в желании развиваться и оплатим митапы, конференции, обучение, сертификацию.
- Удаленная работа. Есть возможность частичной удалённой работы.