Разработчик прикладных решений по контакт-центрам

По итогам собеседования
КРОККРОК, Удалённо, без опыта, part- или full-time

Мы усиливаем команду и открываем позицию Разработчик прикладных решений по контакт-центрам.

Задачи

  • Участие в проектах по разработке программных модулей для систем IVR;
  • Участие в проектах по разработке программных модулей для систем ASR/TTS (распознавание и синтез речи);
  • Выполнение работ по разработке интеграционных сервисов;
  • Участие в проектах по внедрению систем контактных центров в части развертывания и кастомизации прикладных решений;
  • Разработка и поддержка голосовых приложений для телефонии;
  • Разработка технической документации, участие в приемо-сдаточных испытаниях систем.

Требования, необходимые навыки

  • Знание IDE Eclipse, Java Core, VBS;
  • Понимание и опыт работы с Git. TFS.;
  • Приветствуется опыт работы с контактными центрами Avaya, Genesys, Cisco;
  • Приветствуется опыт внедрения, кастомизация одного или нескольких решений Avaya: Avaya Aura Experience Portal (AAEP), Avaya Proactive Contact (APC);
  • Приветствуется базовые навыки администрирования СУБД: MS SQL Server, Oracle, PostgeSQL;
  • Приветствуется навыки работы с веб-серверами и серверами приложений: Apache Tomcat и др.;
  • Знание английского языка на уровне чтения технической литературы;
  • Ответственность, ориентированность на результат, инициативность.

Условия работы

  • Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
  • Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
  • ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
  • Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
  • Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
  • Бесплатное питание в офисе;
  • Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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