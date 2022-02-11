По итогам собеседования

Мы усиливаем команду и открываем позицию Разработчик прикладных решений по контакт-центрам.

Задачи

Участие в проектах по разработке программных модулей для систем IVR;

Участие в проектах по разработке программных модулей для систем ASR/TTS (распознавание и синтез речи);

Выполнение работ по разработке интеграционных сервисов;

Участие в проектах по внедрению систем контактных центров в части развертывания и кастомизации прикладных решений;

Разработка и поддержка голосовых приложений для телефонии;

Разработка технической документации, участие в приемо-сдаточных испытаниях систем.

Требования, необходимые навыки

Знание IDE Eclipse, Java Core, VBS;

Понимание и опыт работы с Git. TFS.;

Приветствуется опыт работы с контактными центрами Avaya, Genesys, Cisco;

Приветствуется опыт внедрения, кастомизация одного или нескольких решений Avaya: Avaya Aura Experience Portal (AAEP), Avaya Proactive Contact (APC);

Приветствуется базовые навыки администрирования СУБД: MS SQL Server, Oracle, PostgeSQL;

Приветствуется навыки работы с веб-серверами и серверами приложений: Apache Tomcat и др.;

Знание английского языка на уровне чтения технической литературы;

Ответственность, ориентированность на результат, инициативность.

Условия работы

Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;

Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;

ДМС с полным пакетом медицинских услуг;

Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;

Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;

Бесплатное питание в офисе;

Современный офис, парковка для всех сотрудников.