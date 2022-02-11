Разработчик прикладных решений по контакт-центрам
Мы усиливаем команду и открываем позицию Разработчик прикладных решений по контакт-центрам.
Задачи
- Участие в проектах по разработке программных модулей для систем IVR;
- Участие в проектах по разработке программных модулей для систем ASR/TTS (распознавание и синтез речи);
- Выполнение работ по разработке интеграционных сервисов;
- Участие в проектах по внедрению систем контактных центров в части развертывания и кастомизации прикладных решений;
- Разработка и поддержка голосовых приложений для телефонии;
- Разработка технической документации, участие в приемо-сдаточных испытаниях систем.
Требования, необходимые навыки
- Знание IDE Eclipse, Java Core, VBS;
- Понимание и опыт работы с Git. TFS.;
- Приветствуется опыт работы с контактными центрами Avaya, Genesys, Cisco;
- Приветствуется опыт внедрения, кастомизация одного или нескольких решений Avaya: Avaya Aura Experience Portal (AAEP), Avaya Proactive Contact (APC);
- Приветствуется базовые навыки администрирования СУБД: MS SQL Server, Oracle, PostgeSQL;
- Приветствуется навыки работы с веб-серверами и серверами приложений: Apache Tomcat и др.;
- Знание английского языка на уровне чтения технической литературы;
- Ответственность, ориентированность на результат, инициативность.
Условия работы
- Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
- Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
- ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
- Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
- Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
- Бесплатное питание в офисе;
- Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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