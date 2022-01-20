Разработчик, снятие данных с мобильных телефонов

По итогам собеседования
БелкасофтБелкасофт, Удалённо, без опыта, full-time

Требования, необходимые навыки

  • Знание C#/С++
  • Практическое знакомство с технологиями снятия данных с телефонов
  • Английский не ниже intermediate (читать англоязычные технические статьи, вести англоязычную переписку в багтрекинге)

Задачи

  • Разрабатывать компоненту копирования данных с мобильных телефонов (обычные телефоны, телефоны с джейлбрейком или рутированные, написание агентов и их временной установки в телефон для копирования большего количества данных, использование recovery images и прочих технических трюков)/

Условия работы

  • Небольшая, но боевая команда, делающая продукт мирового уровня в своей сфере. Костяк команды — выпускники матмеха СПбГУ.
  • Конкурентоспособная зарплата по результатам собеседования.
  • Гибкий график, отсутствие бюрократии.
  • Уютный офис недалеко от метро, много света, кондиционер, холодильник, микроволновка, чайник, кофеварка (чай и вкуснюшки от компании), свой обустроенный туалет и прочая инфраструктура.
  • Возможность обучения и посещения конференций за счёт компании.
  • Руководство с чувством юмора и заботой о сотрудниках.
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