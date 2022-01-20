Разработчик, снятие данных с мобильных телефонов
Требования, необходимые навыки
- Знание C#/С++
- Практическое знакомство с технологиями снятия данных с телефонов
- Английский не ниже intermediate (читать англоязычные технические статьи, вести англоязычную переписку в багтрекинге)
Задачи
- Разрабатывать компоненту копирования данных с мобильных телефонов (обычные телефоны, телефоны с джейлбрейком или рутированные, написание агентов и их временной установки в телефон для копирования большего количества данных, использование recovery images и прочих технических трюков)/
Условия работы
- Небольшая, но боевая команда, делающая продукт мирового уровня в своей сфере. Костяк команды — выпускники матмеха СПбГУ.
- Конкурентоспособная зарплата по результатам собеседования.
- Гибкий график, отсутствие бюрократии.
- Уютный офис недалеко от метро, много света, кондиционер, холодильник, микроволновка, чайник, кофеварка (чай и вкуснюшки от компании), свой обустроенный туалет и прочая инфраструктура.
- Возможность обучения и посещения конференций за счёт компании.
- Руководство с чувством юмора и заботой о сотрудниках.
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