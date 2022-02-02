Руководитель отдела 1С разработки

По итогам собеседования
Торговая сеть «Букет Столицы»Торговая сеть «Букет Столицы», Удалённо, без опыта, part- или full-time

В Крупнейшую торговую цветочную сеть требуется руководитель отдела 1С разработки!

Требования, необходимые навыки

  • Опыт управления командой разработки;
  • Опыт разработки в среде 1С (управляемые формы) от 3 лет;
  • Высшее образование;
  • Знание 1С: КА 2.4, 1С БП 3.х, ЗУП 3.х, Розница;
  • Опыт работы с http и web сервисами.
  • Желание разрабатывать по стандартам 1С

Задачи

  • Управление отделом разработки 1С (4 человека);
  • Организация ежедневного рабочего процесса отдела, планирование и распределение задач;
  • Проработка архитектуры, распределение задач между программистами;
  • Оценка результатов работы сотрудников отдела отдела;
  • Собеседования, наставничество и повышение квалификации сотрудников;

Условия работы

  • Интересные, амбициозные проекты и задачи;
  • Достойный уровень З/п обсуждается индивидуально;
  • Возможность карьерного роста;
  • График работы пн-пт с 9:00 до 18:00;
  • Возможность удаленной работы после испытательного срока;
  • Комфорт рабочего пространства и условий труда;
  • Удобно расположенный офис на территории Технополиса «Химград»
  • Позитивный коллектив профессионалов!
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