Руководитель отдела 1С разработки
В Крупнейшую торговую цветочную сеть требуется руководитель отдела 1С разработки!
Требования, необходимые навыки
- Опыт управления командой разработки;
- Опыт разработки в среде 1С (управляемые формы) от 3 лет;
- Высшее образование;
- Знание 1С: КА 2.4, 1С БП 3.х, ЗУП 3.х, Розница;
- Опыт работы с http и web сервисами.
- Желание разрабатывать по стандартам 1С
Задачи
- Управление отделом разработки 1С (4 человека);
- Организация ежедневного рабочего процесса отдела, планирование и распределение задач;
- Проработка архитектуры, распределение задач между программистами;
- Оценка результатов работы сотрудников отдела отдела;
- Собеседования, наставничество и повышение квалификации сотрудников;
Условия работы
- Интересные, амбициозные проекты и задачи;
- Достойный уровень З/п обсуждается индивидуально;
- Возможность карьерного роста;
- График работы пн-пт с 9:00 до 18:00;
- Возможность удаленной работы после испытательного срока;
- Комфорт рабочего пространства и условий труда;
- Удобно расположенный офис на территории Технополиса «Химград»
- Позитивный коллектив профессионалов!
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