Senior Frontend Developer

Требования, необходимые навыки
- Опыт разработки на JavaScript / TypeScript на менее 3-х лет;
- Умение спроектировать подсистему продукта и аргументировать свое решение;
- Отличное знание React + Redux, jQuery, Razor templates;
- Понимание принципов работы SPA.
Будет плюсом
- Опыт работы с Knockout и Angular ;
- Знание .NET Core, .NET Framework, C# 7+;
- Знание ASP .NET Core, ASP. NET, Azure functions;
- Опыт работы с Mongo;
- Опыт разработки и масштабирования; высоконагруженных веб-сервисов;
- Опыт формирования архитектуры облачных решений.
Задачи
- Разработка (новые фичи в рамках продукта + поддержка и доработка существующих);
- Улучшение существующих решений для поддержания отказоустойчивости и предотвращения инцидентов;
- Участие в выборе подходящих технологий для развития решения;
- Взаимодействие с product-менеджерами и инженерами из соседних команд.
Условия работы
- ДМС со стоматологией, полис выезжающих за рубеж;
- Возможность работать удаленно;
- Обучение: внешнее и внутреннее, сертификации, английский язык, Linkedin Learning;
- Своя парковка на территории технопарка;
- Гибкое начало дня;
- Премии по результатам работы;
- Активности: беговой клуб, спортивные команды, йога;
- Тимбилдинги и просто уютные командные посиделки;
- Оформление по ТК, белая заработная плата.
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