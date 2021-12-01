Senior Frontend Developer

От 250 000 ₽
ABBYYABBYY, Москва, можно удалённо, опыт от 3 лет, full-time
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Обложка: Senior Frontend Developer

Требования, необходимые навыки

  • Опыт разработки на JavaScript / TypeScript на менее 3-х лет;
  • Умение спроектировать подсистему продукта и аргументировать свое решение;
  • Отличное знание React + Redux, jQuery, Razor templates;
  • Понимание принципов работы SPA.

Будет плюсом

  • Опыт работы с Knockout и Angular ;
  • Знание .NET Core, .NET Framework, C# 7+;
  • Знание ASP .NET Core, ASP. NET, Azure functions;
  • Опыт работы с Mongo;
  • Опыт разработки и масштабирования; высоконагруженных веб-сервисов;
  • Опыт формирования архитектуры облачных решений.

Задачи

  • Разработка (новые фичи в рамках продукта + поддержка и доработка существующих);
  • Улучшение существующих решений для поддержания отказоустойчивости и предотвращения инцидентов;
  • Участие в выборе подходящих технологий для развития решения;
  • Взаимодействие с product-менеджерами и инженерами из соседних команд.

Условия работы

  • ДМС со стоматологией, полис выезжающих за рубеж;
  • Возможность работать удаленно;
  • Обучение: внешнее и внутреннее, сертификации, английский язык, Linkedin Learning;
  • Своя парковка на территории технопарка;
  • Гибкое начало дня;
  • Премии по результатам работы;
  • Активности: беговой клуб, спортивные команды, йога;
  • Тимбилдинги и просто уютные командные посиделки;
  • Оформление по ТК, белая заработная плата.
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