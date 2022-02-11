Senior Full-stack разработчик (C# / Java)
Департамент внутренней автоматизации — ИТ бизнес-партнер КРОК. Мы автоматизируем рабочие процессы, внедряем решения от крупных вендоров и разрабатываем свои продукты — систему обучения сотрудников, систему корпоративной отчетности, CRM, ERP-системы.
Сейчас мы ищем full-stack разработчика уровня senior, который готов попробовать себя в работе с внутренними системами.
Требования, необходимые навыки
- Опыт коммерческой разработки от 5-ти лет;
- Опыт работы с популярными фронтенд-фреймворками (например, Angular, React, Vue);
- Знание современных технологий на базе .NET;
- Опыт работы с Java-стеком;
- Понимание принципов построения интеграционных взаимодействий;
- Готовность работать с чужим кодом.
Дополнительно приветствуется
- Опыт оптимизации производительности приложений.
Задачи
- Проектировать и создавать приложения, функционально связанные с Jira, такие как пользовательский портал, а также высоконагруженный обработчик почты;
- Дорабатывать и расширять существующий функционал Jira (Confluence).
Условия работы
- Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
- Удаленную работу и гибкий график — будь онлайн откуда угодно или приходи в наш офис с комфортным рабочим местом;
- Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
- ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
- Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
- Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
- Бесплатное питание в офисе;
- Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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