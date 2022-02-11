Senior Full-stack разработчик (C# / Java)

По итогам собеседования
КРОККРОК, Москва, можно удалённо, опыт от 3 до 6 лет, full-time

Департамент внутренней автоматизации — ИТ бизнес-партнер КРОК. Мы автоматизируем рабочие процессы, внедряем решения от крупных вендоров и разрабатываем свои продукты — систему обучения сотрудников, систему корпоративной отчетности, CRM, ERP-системы.

Сейчас мы ищем full-stack разработчика уровня senior, который готов попробовать себя в работе с внутренними системами.

Требования, необходимые навыки

  • Опыт коммерческой разработки от 5-ти лет;
  • Опыт работы с популярными фронтенд-фреймворками (например, Angular, React, Vue);
  • Знание современных технологий на базе .NET;
  • Опыт работы с Java-стеком;
  • Понимание принципов построения интеграционных взаимодействий;
  • Готовность работать с чужим кодом.

Дополнительно приветствуется

  • Опыт оптимизации производительности приложений.

Задачи

  • Проектировать и создавать приложения, функционально связанные с Jira, такие как пользовательский портал, а также высоконагруженный обработчик почты;
  • Дорабатывать и расширять существующий функционал Jira (Confluence).

Условия работы

  • Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
  • Удаленную работу и гибкий график — будь онлайн откуда угодно или приходи в наш офис с комфортным рабочим местом;
  • Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
  • ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
  • Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
  • Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
  • Бесплатное питание в офисе;
  • Современный офис, парковка для всех сотрудников.
Быстрый отклик