Senior Full-stack разработчик (C# / Java)

Департамент внутренней автоматизации — ИТ бизнес-партнер КРОК. Мы автоматизируем рабочие процессы, внедряем решения от крупных вендоров и разрабатываем свои продукты — систему обучения сотрудников, систему корпоративной отчетности, CRM, ERP-системы.

Сейчас мы ищем full-stack разработчика уровня senior, который готов попробовать себя в работе с внутренними системами.

Требования, необходимые навыки

Опыт коммерческой разработки от 5-ти лет;

Опыт работы с популярными фронтенд-фреймворками (например, Angular, React, Vue);

Знание современных технологий на базе .NET;

Опыт работы с Java-стеком;

Понимание принципов построения интеграционных взаимодействий;

Готовность работать с чужим кодом.

Дополнительно приветствуется

Опыт оптимизации производительности приложений.

Задачи

Проектировать и создавать приложения, функционально связанные с Jira, такие как пользовательский портал, а также высоконагруженный обработчик почты;

Дорабатывать и расширять существующий функционал Jira (Confluence).

Условия работы

Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;

Удаленную работу и гибкий график — будь онлайн откуда угодно или приходи в наш офис с комфортным рабочим местом;

Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;

ДМС с полным пакетом медицинских услуг;

Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;

Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;

Бесплатное питание в офисе;

Современный офис, парковка для всех сотрудников.