Senior Java / Kotlin Backend Developer
Бэкенд-команда разбита на динамические кросс-функциональные группы. Мы практикуем перекрестный code review, пишем тесты и документацию. Все наши продакт-менеджеры имеют технический бэкграунд, а поставленные перед командой задачи имеют статистическое обоснование. Мы всегда проводим A/B-тест выдвинутых гипотез и на основе этого принимаем решение о целесообразности их реализации. А наша система Continuous Delivery позволяет нам выпускать новые версии ежедневно.
Требования, необходимые навыки
- Иметь обширный опыт бэкенд-разработки на Java или Kotlin + MongoDB + Spring Framework (скорее всего вы знаете Java тоже, и это будет плюсом);
- Уметь и любить писать чистый код, покрывать его тестами, следовать принципам SOLID;
- Чувство юмора 🙂
Задачи
- Развивать и поддерживать REST-бэкенд UGC-приложения на Kotlin;
- Обеспечивать отказоустойчивость, масштабируемость, оптимизировать узкие места.
Условия работы
- Квартальные, реферальные, релокационные премии, регулярная индексация, бонусы ко дню рождения, при рождении ребенка, компенсации тимбилдингов;
- Индивидуальный бюджет на обучение и участие в российских и зарубежных конференциях;
- Расширенный пакет ДМС;
- Компенсация фитнеса;
- Техника Apple;
- Бесплатные завтраки и обеды в офисе;
- Корпоративные мероприятия;
- Комфортный офис в минутной доступности от ст. м. Белорусская.
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