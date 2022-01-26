Senior Java / Kotlin Backend Developer

Бэкенд-команда разбита на динамические кросс-функциональные группы. Мы практикуем перекрестный code review, пишем тесты и документацию. Все наши продакт-менеджеры имеют технический бэкграунд, а поставленные перед командой задачи имеют статистическое обоснование. Мы всегда проводим A/B-тест выдвинутых гипотез и на основе этого принимаем решение о целесообразности их реализации. А наша система Continuous Delivery позволяет нам выпускать новые версии ежедневно.

Требования, необходимые навыки

Иметь обширный опыт бэкенд-разработки на Java или Kotlin + MongoDB + Spring Framework (скорее всего вы знаете Java тоже, и это будет плюсом);

Уметь и любить писать чистый код, покрывать его тестами, следовать принципам SOLID;

Чувство юмора 🙂

Задачи

Развивать и поддерживать REST-бэкенд UGC-приложения на Kotlin;

Обеспечивать отказоустойчивость, масштабируемость, оптимизировать узкие места.

Условия работы

Квартальные, реферальные, релокационные премии, регулярная индексация, бонусы ко дню рождения, при рождении ребенка, компенсации тимбилдингов;

Индивидуальный бюджет на обучение и участие в российских и зарубежных конференциях;

Расширенный пакет ДМС;

Компенсация фитнеса;

Техника Apple;

Бесплатные завтраки и обеды в офисе;

Корпоративные мероприятия;

Комфортный офис в минутной доступности от ст. м. Белорусская.