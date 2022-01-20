Senior PHP Developer

У нас разработан модульный монолит на PHP + Symfony, отвечающий за такие бизнес единицы как версионированное API, back-office, система модерации загружаемого контента. Модульность мы обеспечиваем через Symfony Bundles и раздельные deployment targets. В коде так же широко применяется подход Domain Driven Design. Мы непрерывно работаем над развитием и улучшением данного монолита, в частности одними из текущих больших задач являются генерация автоматических подборок лучшего контента в приложении и развитие системы внутренних покупок (in-app purchases).

Требования, необходимые навыки

Уверенное владение PHP (Symfony DependencyInjection, HttpFoundation, Config и другие компоненты);

Опыт работы с высокими нагрузками: знания о репликации, шардинге, балансировке запросов очень пригодятся;

Любовь к ООП и следование принципам SOLID и DDD;

Умение применять тестирование (PHPUnit, Codeception, Behat);

Знания HTTP, REST, умение строить API;

Будет плюсом опыт разработки на Java/Kotlin или готовность его выучить, т.к. значительная часть backend-разработки на Kotlin.

Задачи

Разработка и поддержка HTTP API для веба и мобильных клиентов;

Реализация нетривиальной бизнес-логики, работа с большими данными.

Условия работы

Квартальные, реферальные, релокационные премии, регулярная индексация, бонусы ко дню рождения, при рождении ребенка, компенсации тимбилдингов;

Индивидуальный бюджет на обучение и участие в российских и зарубежных конференциях;

Расширенный пакет ДМС;

Компенсация фитнеса;

Техника Apple;

Бесплатные завтраки и обеды в офисе;

Корпоративные мероприятия;

Комфортный офис в минутной доступности от ст. м. Белорусская.