Senior PHP Developer
У нас разработан модульный монолит на PHP + Symfony, отвечающий за такие бизнес единицы как версионированное API, back-office, система модерации загружаемого контента. Модульность мы обеспечиваем через Symfony Bundles и раздельные deployment targets. В коде так же широко применяется подход Domain Driven Design. Мы непрерывно работаем над развитием и улучшением данного монолита, в частности одними из текущих больших задач являются генерация автоматических подборок лучшего контента в приложении и развитие системы внутренних покупок (in-app purchases).
Требования, необходимые навыки
- Уверенное владение PHP (Symfony DependencyInjection, HttpFoundation, Config и другие компоненты);
- Опыт работы с высокими нагрузками: знания о репликации, шардинге, балансировке запросов очень пригодятся;
- Любовь к ООП и следование принципам SOLID и DDD;
- Умение применять тестирование (PHPUnit, Codeception, Behat);
- Знания HTTP, REST, умение строить API;
- Будет плюсом опыт разработки на Java/Kotlin или готовность его выучить, т.к. значительная часть backend-разработки на Kotlin.
Задачи
- Разработка и поддержка HTTP API для веба и мобильных клиентов;
- Реализация нетривиальной бизнес-логики, работа с большими данными.
Условия работы
- Квартальные, реферальные, релокационные премии, регулярная индексация, бонусы ко дню рождения, при рождении ребенка, компенсации тимбилдингов;
- Индивидуальный бюджет на обучение и участие в российских и зарубежных конференциях;
- Расширенный пакет ДМС;
- Компенсация фитнеса;
- Техника Apple;
- Бесплатные завтраки и обеды в офисе;
- Корпоративные мероприятия;
- Комфортный офис в минутной доступности от ст. м. Белорусская.
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