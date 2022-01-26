Senior Python Backend Developer
В работе наших приложений мы активно используем сервисы, построенные на машинном обучении.
Уже сейчас у нас внедрены и работают:
- сервис распознавания текста на изображениях;
- сервис нечёткого поиска дубликатов картинок;
- коллаборативный рекомендательный сервис;
- сервис определения “токсичности” комментариев;
- сервис автомодерации UGC изображений и видео.
Все они построены на базе ML-фреймворков на Python, горизонтально масштабированы и оптимизированы под высокую нагрузку. Мы хотим видеть в своей ML-команде инженера-разработчика, готового как создавать новые решения в коллаборации с DS-инженерами, так и развивать и улучшать существующие в соответствии с потребностями бизнеса.
Требования, необходимые навыки
- Отличные знания Python 3, Flask или Gunicorn, опыт написания асинхронного кода с использованием AsyncIO;
- Опыт построения и поддержки высоконагруженных систем и сервисов;
- Высшее техническое образование, любовь к алгоритмам);
- Интерес к Machine Learning как отрасли и готовность изучать фреймворки (PyTorch, TensorFlow);
- Обладать аналитическим мышлением, уметь анализировать информацию, выдвигать и проверять гипотезы, быть способным находить решения и брать на себя ответственность.
Задачи
- Создание и поддержка Highload-сервисов на базе обученных моделей;
- Интеграция ML-сервисов с бизнес-логикой;
- Участие в обучении и доработке существующих моделей, получении и консолидации данных, построении тестовых выборок.
Условия работы
- Квартальные, реферальные, релокационные премии, регулярная индексация, бонусы ко дню рождения, при рождении ребенка, компенсации тимбилдингов;
- Индивидуальный бюджет на обучение и участие в российских и зарубежных конференциях;
- Расширенный пакет ДМС;
- Компенсация фитнеса;
- Техника Apple;
- Бесплатные завтраки и обеды в офисе;
- Корпоративные мероприятия;
- Комфортный офис в минутной доступности от ст. м. Белорусская.
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