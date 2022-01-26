Senior Python Backend Developer

В работе наших приложений мы активно используем сервисы, построенные на машинном обучении.

Уже сейчас у нас внедрены и работают:

сервис распознавания текста на изображениях;

сервис нечёткого поиска дубликатов картинок;

коллаборативный рекомендательный сервис;

сервис определения “токсичности” комментариев;

сервис автомодерации UGC изображений и видео.

Все они построены на базе ML-фреймворков на Python, горизонтально масштабированы и оптимизированы под высокую нагрузку. Мы хотим видеть в своей ML-команде инженера-разработчика, готового как создавать новые решения в коллаборации с DS-инженерами, так и развивать и улучшать существующие в соответствии с потребностями бизнеса.

Требования, необходимые навыки

Отличные знания Python 3, Flask или Gunicorn, опыт написания асинхронного кода с использованием AsyncIO;

Опыт построения и поддержки высоконагруженных систем и сервисов;

Высшее техническое образование, любовь к алгоритмам);

Интерес к Machine Learning как отрасли и готовность изучать фреймворки (PyTorch, TensorFlow);

Обладать аналитическим мышлением, уметь анализировать информацию, выдвигать и проверять гипотезы, быть способным находить решения и брать на себя ответственность.

Задачи

Создание и поддержка Highload-сервисов на базе обученных моделей;

Интеграция ML-сервисов с бизнес-логикой;

Участие в обучении и доработке существующих моделей, получении и консолидации данных, построении тестовых выборок.

Условия работы

Квартальные, реферальные, релокационные премии, регулярная индексация, бонусы ко дню рождения, при рождении ребенка, компенсации тимбилдингов;

Индивидуальный бюджет на обучение и участие в российских и зарубежных конференциях;

Расширенный пакет ДМС;

Компенсация фитнеса;

Техника Apple;

Бесплатные завтраки и обеды в офисе;

Корпоративные мероприятия;

Комфортный офис в минутной доступности от ст. м. Белорусская.