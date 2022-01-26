Senior Python Backend Developer

От 270 000 до 370 000 ₽
FUNCORPFUNCORP, Москва, опыт от 5 лет, на разовую работу

В работе наших приложений мы активно используем сервисы, построенные на машинном обучении.

Уже сейчас у нас внедрены и работают:

  • сервис распознавания текста на изображениях;
  • сервис нечёткого поиска дубликатов картинок;
  • коллаборативный рекомендательный сервис;
  • сервис определения “токсичности” комментариев;
  • сервис автомодерации UGC изображений и видео.

Все они построены на базе ML-фреймворков на Python, горизонтально масштабированы и оптимизированы под высокую нагрузку. Мы хотим видеть в своей ML-команде инженера-разработчика, готового как создавать новые решения в коллаборации с DS-инженерами, так и развивать и улучшать существующие в соответствии с потребностями бизнеса.

Требования, необходимые навыки

  • Отличные знания Python 3, Flask или Gunicorn, опыт написания асинхронного кода с использованием AsyncIO;
  • Опыт построения и поддержки высоконагруженных систем и сервисов;
  • Высшее техническое образование, любовь к алгоритмам);
  • Интерес к Machine Learning как отрасли и готовность изучать фреймворки (PyTorch, TensorFlow);
  • Обладать аналитическим мышлением, уметь анализировать информацию, выдвигать и проверять гипотезы, быть способным находить решения и брать на себя ответственность.

Задачи

  • Создание и поддержка Highload-сервисов на базе обученных моделей;
  • Интеграция ML-сервисов с бизнес-логикой;
  • Участие в обучении и доработке существующих моделей, получении и консолидации данных, построении тестовых выборок.

Условия работы

  • Квартальные, реферальные, релокационные премии, регулярная индексация, бонусы ко дню рождения, при рождении ребенка, компенсации тимбилдингов;
  • Индивидуальный бюджет на обучение и участие в российских и зарубежных конференциях;
  • Расширенный пакет ДМС;
  • Компенсация фитнеса;
  • Техника Apple;
  • Бесплатные завтраки и обеды в офисе;
  • Корпоративные мероприятия;
  • Комфортный офис в минутной доступности от ст. м. Белорусская.
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