Senior Python Developer

Welltory — приложение №1 в России про здоровье. 3M+ юзеров, 40k ☆☆☆☆☆ оценок, core audience — США. У нас есть огромный раздел My data, в котором пользователь может увидеть сотни графиков с его данными, подключать разные сервисы, чтобы трекать еще больше данных, искать на этих графиках зависимости между разными аспектами образа жизни. Над этим разделом работает команда из 3 разработчиков, 2 тестировщиков и продакт-менеджер. Сейчас у нас около 10 сервисов, с которыми уже настроена интеграция, среди них Apple Health, Google Fit, Samsung Health, Garmin, Fitbit и тд. У нас есть желание интегрироваться с еще большим количеством, для этого мы планируем усилить команду еще одним разработчиком.

Требования, необходимые навыки

У тебя есть не меньше 3 лет в продуктовой разработке.

Умеешь делать сбор и обработку данных на Python/Fast API/Django/Celery.

Понимаешь, что пока функциональность не на production — значит работа не окончена.

Практикуешь применение линтеров, форматеров кода и знаешь о performance monitoring (Sentry APM).

Считаешь, что без тестов, мониторинга, сбора ошибок в Sentry и документации не стоит выпускать продукт в production.

Если знаешь что такое Cassandra/AWS SQS, Lambda/C4 model — будет еще интереснее работать.

Умеешь аргументированно стоять на предложенных технических решениях, не давая снижать качество продукта.

Нам также важно найти человека с продуктовым мышлением, который понимает, как его работа влияет на конечного пользователя, может самостоятельно исследовать проблему и предлагать решения.

Надеемся, вы разделяете наши ценности, которых мы придерживаемся в своей работе.

Задачи

Мы занимаемся анализом здоровья и личной продуктивности на основе множества данных из различных источников (Apple health, GoogeFit, Garmin, RescueTime и т.п.).

Получаем данные (пульс, шаги, тренировки, погода и т.п.), строим по ним и нашим ML-моделям аналитику, и даем рекомендации для наших пользователей, как им легко улучшить свой образ жизни.

Твоей задачей будет развитие и поддержка системы, которая работает с входными данными: (сбор, сохранение и подготовка данных из различных источников, извлечение из данных смысла с помощью ML-моделей).

Разработка инструментария который проверяет и отслеживает консистентность, полноту данных.

Повышение производительности системы за счет оптимизации кода, переработки компонентов архитектуры.

Условия работы

Интересный продукт, о котором приятно рассказать в баре друзьям или на конференции. Welltory пользуются больше миллиона человек по всему миру, чтобы вести здоровый образ жизни и следить за самочувствием с помощью данных. Можно каждый день читать отзывы и чувствовать, как растет ваша карма.

Максимально отлаженные и автоматизированные процессы, высокое качество постановки задач, хорошее покрытие тестами и полное покрытие качественной документацией. Подробнее про процессы можно почитать тут.

Мало старого или плохого legacy-кода, компания в стадии активной разработки.

Удобный технологический стек.

Мы американская компания, платим net, работаем с ИП. Отпуска и отгулы не ограничены и не контролируются.

Свобода графика, физического местонахождения. Свобода в выборе дней для «перезагрузки» и перелетов. Безлимитные дей-оффы и отпуска за счет компании.

Политика прозрачности со стороны фаундеров. Ежеквартальные отчеты для всей команды о том, что происходит с компанией, тактикой, стратегией, метриками. Открытость и возможность обсудить любые вопросы напрямую.

Про компанию, про то, кто мы и чем занимаемся, куда идем и какие задачи решаем, вы можете послушать в подкастах наших фаундеров — Павла Правдина и Евгении Смородниковой.

Мы гарантируем отсутствие бюрократии, «больших начальников», идиотских решений, политики и невозможности что-то изменить. В компании нет «менеджеров», которые при этом не создают ценность своими руками, нет длинных цепочек согласований и так далее.

Компания не торгует данными пользователей, не зарабатывает ни на каких «партнерствах», не занимается скрытой рекламой и прочим беспощадным ecommerce. Мы работаем для наших пользователей, они платят нам деньги, точка.

Есть офис в Петербурге, ходить туда не обязательно, хоть у нас и очень уютно (Петроградка, выход на крышу, лампово и прикольно). В офисе есть гостевая зона для сотрудников, которые приезжают к нам потусоваться из других городов, можно не снимать гостиницу и жить в офисе.

Вы окажетесь в команде заряженных и очень профессиональных людей, все приятные бонусы атмосферы стартапа без минусов в виде бардака и недофинансирования. У вас будут все возможности для роста.

Как откликнуться

При отклике предстоит сделать тестовое задание. Мы не затягиваем с фидбеком и даем его на следующий день, как получим готовое тестовое. После у нас будет не больше двух интервью — с лидом и командой.

Тестовое задание на том или ином этапе делать все равно придется, потому что мы не верим в резюме, а работа в крупной или известной компании не является гарантией чего-либо, как и умение хорошо себя продавать. Если у тебя есть вопросы, ответы на которые необходимо узнать, чтобы решить, стоит ли делать наше тестовое — просто заполни анкету, такой вариант там тоже обрабатывается.