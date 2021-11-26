Senior Python Developer

Welltory — приложение №1 в России про здоровье. 3M+ юзеров, 40k ☆☆☆☆☆ оценок, core audience — США. Ключевая концепция нашего приложения — Newsfeed, где мы общаемся с пользователем в режиме предоставления ему ленты для чтения, по аналогии с тем, как он потребляет информацию в Twitter, Instagram, Facebook. Это ключевая фича нашего приложения, которая напрямую влияет на бизнес показатели. Над ней работает отдельная команда из 3 разработчиков (2 бэка и 1 фронт). Поэтому нам важно найти человека с продуктовым мышлением, который понимает как его работа влияет на конечного пользователя, может самостоятельно исследовать проблему и предлагать решения.

Требования, необходимые навыки

Вы понимаете, что такое продуктовая разработка и что такое поддерживать свой код.

На опыте поняли преимущества и недостатки монолитов/микросервисов, не поддаетесь хайпу технологий.

Вы готовы переписывать систему, чтобы она начала выдерживать x5-10 по нагрузке.

Тесты, мониторинг, логи, документация на реализацию для вас не пустой звук, и вы делаете это «по умолчанию».

Вы писали развесистые системы с фоновым процессингом. Вас не испугать очередями и мемами про гарантию доставки/порядка доставки.

Нам также важно найти человека с продуктовым мышлением, который понимает, как его работа влияет на конечного пользователя, может самостоятельно исследовать проблему и предлагать решения.

Надеемся, вы разделяете наши ценности, которых мы придерживаемся в своей работе.

Задачи

Участвовать в разработке core back-end приложения, которое на основе сотен параметров собирает уникальный контент для каждого пользователя.

Проектировать, разрабатывать и переделывать отдельные сервисы для микросервисной системы, которая использует очереди и HTTP API.

Готовить сервисы к x2-x5-x10 большей нагрузки, оптимизируя или вообще переписывая полностью (в том числе и на асинхронщину).

На практике применять современные практики разработки ПО.

Прорабатывать и внедрять мониторинг (uptime/performance) в back-end сервисы, составлять документацию по экслуатации для DevOps.

Условия работы

Интересный продукт, о котором приятно рассказать в баре друзьям или на конференции. Welltory пользуются больше миллиона человек по всему миру, чтобы вести здоровый образ жизни и следить за самочувствием с помощью данных. Можно каждый день читать отзывы и чувствовать, как растет ваша карма.

Максимально отлаженные и автоматизированные процессы, высокое качество постановки задач, хорошее покрытие тестами и полное покрытие качественной документацией. Подробнее про процессы можно почитать тут.

Мало старого или плохого legacy-кода, компания в стадии активной разработки.

Удобный технологический стек.

Мы американская компания, платим net, работаем с ИП. Отпуска и отгулы не ограничены и не контролируются.

Свобода графика, физического местонахождения. Свобода в выборе дней для «перезагрузки» и перелетов. Безлимитные дей-оффы и отпуска за счет компании.

Политика прозрачности со стороны фаундеров. Ежеквартальные отчеты для всей команды о том, что происходит с компанией, тактикой, стратегией, метриками. Открытость и возможность обсудить любые вопросы напрямую.

Про компанию, про то, кто мы и чем занимаемся, куда идем и какие задачи решаем, вы можете послушать в подкастах наших фаундеров — Павла Правдина и Евгении Смородниковой.

Мы гарантируем отсутствие бюрократии, «больших начальников», идиотских решений, политики и невозможности что-то изменить. В компании нет «менеджеров», которые при этом не создают ценность своими руками, нет длинных цепочек согласований и так далее.

Компания не торгует данными пользователей, не зарабатывает ни на каких «партнерствах», не занимается скрытой рекламой и прочим беспощадным ecommerce. Мы работаем для наших пользователей, они платят нам деньги, точка.

Есть офис в Петербурге, ходить туда не обязательно, хоть у нас и очень уютно (Петроградка, выход на крышу, лампово и прикольно). В офисе есть гостевая зона для сотрудников, которые приезжают к нам потусоваться из других городов, можно не снимать гостиницу и жить в офисе.

Вы окажетесь в команде заряженных и очень профессиональных людей, все приятные бонусы атмосферы стартапа без минусов в виде бардака и недофинансирования. У вас будут все возможности для роста.

Как откликнуться

При отклике предстоит сделать тестовое задание. Мы не затягиваем с фидбеком и даем его на следующий день, как получим готовое тестовое. После у нас будет не больше двух интервью — с лидом и командой.

Тестовое задание на том или ином этапе делать все равно придется, потому что мы не верим в резюме, а работа в крупной или известной компании не является гарантией чего-либо, как и умение хорошо себя продавать. Если у тебя есть вопросы, ответы на которые необходимо узнать, чтобы решить, стоит ли делать наше тестовое — просто заполни анкету, такой вариант там тоже обрабатывается.