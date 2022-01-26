Senior QA Mobile Automation Engineer

Сейчас в QA-департаменте московского офиса FUNCORP 25 человек, 15 из которых тестируют мобильные приложения, а остальные — бэкенд. Мы работаем в парадигме продуктовых команд, то есть все команды поделены на группы, каждая из которых отвечает за свой функционал в продукте. Сейчас мы работаем над тем, чтобы максимально увеличить покрытие автотестами наших мобильных приложений, и ищем в команду еще одного инженера по автоматизированному тестированию.

Требования, необходимые навыки

Опыт автоматизированного тестирования мобильных приложений;

Уметь писать код на каком-нибудь ООП-языке (Java/Kotlin/Swift);

Иметь опыт работы с одним из инструментов: Appium/Espresso/UIAutomator/XCUITest;

Знать основные архитектурные компоненты iOS/Android;

Уметь работать с Git;

Будет совсем круто, если есть опыт внедрения тестов в CI/CD и построения инфраструктуры вокруг тестов.

Задачи

Развивать автоматизацию тестирования мобильных приложений компании;

Строить надежную и масштабируемую инфраструктуру под iOS и Android автоматизацию;

Улучшать CI/CD процессы;

Писать автотесты на новые фичи;

Автоматизировать тестирование интеграции со сторонними SDK (например, рекламные SDK);

Проводить code review;

Заниматься поддержкой тестов.

Условия работы

Квартальные, реферальные, релокационные премии, регулярная индексация, бонусы ко дню рождения, при рождении ребенка, компенсации тимбилдингов;

Индивидуальный бюджет на обучение и участие в российских и зарубежных конференциях;

Расширенный пакет ДМС;

Компенсация фитнеса;

Техника Apple;

Бесплатные завтраки и обеды в офисе;

Корпоративные мероприятия;

Комфортный офис в минутной доступности от ст. м. Белорусская.