Senior QA Mobile Automation Engineer
Сейчас в QA-департаменте московского офиса FUNCORP 25 человек, 15 из которых тестируют мобильные приложения, а остальные — бэкенд. Мы работаем в парадигме продуктовых команд, то есть все команды поделены на группы, каждая из которых отвечает за свой функционал в продукте. Сейчас мы работаем над тем, чтобы максимально увеличить покрытие автотестами наших мобильных приложений, и ищем в команду еще одного инженера по автоматизированному тестированию.
Требования, необходимые навыки
- Опыт автоматизированного тестирования мобильных приложений;
- Уметь писать код на каком-нибудь ООП-языке (Java/Kotlin/Swift);
- Иметь опыт работы с одним из инструментов: Appium/Espresso/UIAutomator/XCUITest;
- Знать основные архитектурные компоненты iOS/Android;
- Уметь работать с Git;
- Будет совсем круто, если есть опыт внедрения тестов в CI/CD и построения инфраструктуры вокруг тестов.
Задачи
- Развивать автоматизацию тестирования мобильных приложений компании;
- Строить надежную и масштабируемую инфраструктуру под iOS и Android автоматизацию;
- Улучшать CI/CD процессы;
- Писать автотесты на новые фичи;
- Автоматизировать тестирование интеграции со сторонними SDK (например, рекламные SDK);
- Проводить code review;
- Заниматься поддержкой тестов.
Условия работы
- Квартальные, реферальные, релокационные премии, регулярная индексация, бонусы ко дню рождения, при рождении ребенка, компенсации тимбилдингов;
- Индивидуальный бюджет на обучение и участие в российских и зарубежных конференциях;
- Расширенный пакет ДМС;
- Компенсация фитнеса;
- Техника Apple;
- Бесплатные завтраки и обеды в офисе;
- Корпоративные мероприятия;
- Комфортный офис в минутной доступности от ст. м. Белорусская.
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