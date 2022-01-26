Senior QA Mobile Automation Engineer

От 180 000 до 250 000 ₽
FUNCORPFUNCORP, Москва, опыт от 3 лет, full-time

Сейчас в QA-департаменте московского офиса FUNCORP 25 человек, 15 из которых тестируют мобильные приложения, а остальные — бэкенд. Мы работаем в парадигме продуктовых команд, то есть все команды поделены на группы, каждая из которых отвечает за свой функционал в продукте. Сейчас мы работаем над тем, чтобы максимально увеличить покрытие автотестами наших мобильных приложений, и ищем в команду еще одного инженера по автоматизированному тестированию.

Требования, необходимые навыки

  • Опыт автоматизированного тестирования мобильных приложений;
  • Уметь писать код на каком-нибудь ООП-языке (Java/Kotlin/Swift);
  • Иметь опыт работы с одним из инструментов: Appium/Espresso/UIAutomator/XCUITest;
  • Знать основные архитектурные компоненты iOS/Android;
  • Уметь работать с Git;
  • Будет совсем круто, если есть опыт внедрения тестов в CI/CD и построения инфраструктуры вокруг тестов.

Задачи

  • Развивать автоматизацию тестирования мобильных приложений компании;
  • Строить надежную и масштабируемую инфраструктуру под iOS и Android автоматизацию;
  • Улучшать CI/CD процессы;
  • Писать автотесты на новые фичи;
  • Автоматизировать тестирование интеграции со сторонними SDK (например, рекламные SDK);
  • Проводить code review;
  • Заниматься поддержкой тестов.

Условия работы

  • Квартальные, реферальные, релокационные премии, регулярная индексация, бонусы ко дню рождения, при рождении ребенка, компенсации тимбилдингов;
  • Индивидуальный бюджет на обучение и участие в российских и зарубежных конференциях;
  • Расширенный пакет ДМС;
  • Компенсация фитнеса;
  • Техника Apple;
  • Бесплатные завтраки и обеды в офисе;
  • Корпоративные мероприятия;
  • Комфортный офис в минутной доступности от ст. м. Белорусская.
Быстрый отклик