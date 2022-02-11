Сетевой инженер (Облачные сервисы)

По итогам собеседования
КРОККРОК, Удалённо, без опыта, part- или full-time

Мы — дружная и амбициозная команда КРОК Облачные Сервисы. Облако КРОК — наш центральный продукт. Это IaaS платформа собственной разработки, обеспечивающая надёжными сервисами более 300 компаний и позволяющая нам стабильно, из года в год расти и входить в ТОП-5 крупнейших облачных провайдеров в России.

Наш главный фокус — технологическое развитие Облака, поэтому мы всегда ищем талантливых специалистов, которым интересна командная работа над собственным, уникальным продуктом.

Мы приглашаем Сетевого инженера с багажом знаний, которому также было бы интересно решать различные devops задачи вместе с нашими Linux администраторами.

Задачи

  • Исследовать и внедрять технологии, позволяющие создавать новые и улучшать существующие сервисы нашего Облака;
  • Автоматизировать решения инфраструктурных задач;
  • Поддерживать и развивать сетевую подсистему Облака и ЦОД;
  • Обеспечивать непрерывную эксплуатацию инфраструктуры Облака и ЦОД.

Требования, необходимые навыки

  • Уверенные знания сетевых протоколов и технологий (TCP/IP, маршрутизация, vlan/vxlan, iptables);
  • Фундаментальные знания устройства UNIX-систем;
  • Умение грамотно излагать свои мысли, составлять и бережно вести документацию.

Дополнительно приветствуется

  • Опыт работы с сетевым оборудованием (Mellanox, Extreme Networks, Cisco);
  • Практический опыт работы с решениями, языками, инструментами: BGP, OSPF, VRRP, STP, IPSEC, GRE, OpenVPN, MongoDB, Docker, Git, Python, Ansible, QEMU, Ceph, Puppet, Zabbix, Grafana;
  • Понимание технологий SDN/NFV, EVPN;
  • Знание архитектур построения сетей ЦОД.

Условия работы

  • Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
  • Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
  • ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
  • Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
  • Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
  • Бесплатное питание в офисе;
  • Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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