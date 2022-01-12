Системный администратор / Инженер
Мы ищем в команду Системного администратора / Инженера, который будет работать вместе с нами над проектами по сопровождению сложных ИТ-инфраструктур крупных заказчиков. Мы готовы обучать и помогать осваивать новые знания и приобретать навыки в реальных задачах.
Требования, необходимые навыки
- Хорошее понимание процессов внутри OC Windows для поиска и устранения неисправностей;
- Опыт администрирования крупных или распределенных ИТ-инфраструктур;
- Опыт базовой настройки и сопровождения почтовой системы на Exchange;
- Образование высшее, желательно техническое;
- Есть базовое понимание сетевых технологий и протоколов;
- Знание английского языка (чтение документации, ведение переписки);
- Большое желание глубоко вникать в комплексные инфраструктурные решения и самообучаться.
Дополнительно требуется опыт работы с несколькими из следующих продуктов
- Серверные версии OC Windows или Linux (Red-Hat, FreeBSD, Debian, Ubuntu);
- Инфраструктурные сервисы (MS Windows Server, MS Exchange, Postfix, Skype for Business);
- Серверные приложения (Apache, Tomcat, Nginх, IIS);
- СУБД (MSSQL Server, PostgreSQL);
- Платформы виртуализации (VMware, Hyper-V);
- Системы мониторинга (Zabbix, MS SCOM, Nagios);
- Опыт программирования на PowerShell, bash или других языках является преимуществом.
Задачи
- Осуществлять техническую поддержку серверного системного ПО (общение только с коллегами из ИТ);
- Обрабатывать поступающие заявки от заказчиков;
- Участвовать в крупных российских и зарубежных проектах в команде опытных инженеров;
- Выполнять регламентные работы;
- Участвовать в неурочных работах;
- В процессе работы регулярно изучать новые технологии и сдавать сертификационные экзамены.
Условия работы
- Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
- Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
- ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
- Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
- Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
- Бесплатное питание в офисе;
- Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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