Системный администратор / Инженер

По итогам собеседования
КРОККРОК, Москва, опыт от 1 до 3 лет, full-time

Мы ищем в команду Системного администратора / Инженера, который будет работать вместе с нами над проектами по сопровождению сложных ИТ-инфраструктур крупных заказчиков. Мы готовы обучать и помогать осваивать новые знания и приобретать навыки в реальных задачах.

Требования, необходимые навыки

  • Хорошее понимание процессов внутри OC Windows для поиска и устранения неисправностей;
  • Опыт администрирования крупных или распределенных ИТ-инфраструктур;
  • Опыт базовой настройки и сопровождения почтовой системы на Exchange;
  • Образование высшее, желательно техническое;
  • Есть базовое понимание сетевых технологий и протоколов;
  • Знание английского языка (чтение документации, ведение переписки);
  • Большое желание глубоко вникать в комплексные инфраструктурные решения и самообучаться.

Дополнительно требуется опыт работы с несколькими из следующих продуктов

  • Серверные версии OC Windows или Linux (Red-Hat, FreeBSD, Debian, Ubuntu);
  • Инфраструктурные сервисы (MS Windows Server, MS Exchange, Postfix, Skype for Business);
  • Серверные приложения (Apache, Tomcat, Nginх, IIS);
  • СУБД (MSSQL Server, PostgreSQL);
  • Платформы виртуализации (VMware, Hyper-V);
  • Системы мониторинга (Zabbix, MS SCOM, Nagios);
  • Опыт программирования на PowerShell, bash или других языках является преимуществом.

Задачи

  • Осуществлять техническую поддержку серверного системного ПО (общение только с коллегами из ИТ);
  • Обрабатывать поступающие заявки от заказчиков;
  • Участвовать в крупных российских и зарубежных проектах в команде опытных инженеров;
  • Выполнять регламентные работы;
  • Участвовать в неурочных работах;
  • В процессе работы регулярно изучать новые технологии и сдавать сертификационные экзамены.

Условия работы

  • Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
  • Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
  • ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
  • Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
  • Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
  • Бесплатное питание в офисе;
  • Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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