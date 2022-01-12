Системный администратор / Инженер

Мы ищем в команду Системного администратора / Инженера, который будет работать вместе с нами над проектами по сопровождению сложных ИТ-инфраструктур крупных заказчиков. Мы готовы обучать и помогать осваивать новые знания и приобретать навыки в реальных задачах.

Требования, необходимые навыки

Хорошее понимание процессов внутри OC Windows для поиска и устранения неисправностей;

Опыт администрирования крупных или распределенных ИТ-инфраструктур;

Опыт базовой настройки и сопровождения почтовой системы на Exchange;

Образование высшее, желательно техническое;

Есть базовое понимание сетевых технологий и протоколов;

Знание английского языка (чтение документации, ведение переписки);

Большое желание глубоко вникать в комплексные инфраструктурные решения и самообучаться.

Дополнительно требуется опыт работы с несколькими из следующих продуктов

Серверные версии OC Windows или Linux (Red-Hat, FreeBSD, Debian, Ubuntu);

Инфраструктурные сервисы (MS Windows Server, MS Exchange, Postfix, Skype for Business);

Серверные приложения (Apache, Tomcat, Nginх, IIS);

СУБД (MSSQL Server, PostgreSQL);

Платформы виртуализации (VMware, Hyper-V);

Системы мониторинга (Zabbix, MS SCOM, Nagios);

Опыт программирования на PowerShell, bash или других языках является преимуществом.

Задачи

Осуществлять техническую поддержку серверного системного ПО (общение только с коллегами из ИТ);

Обрабатывать поступающие заявки от заказчиков;

Участвовать в крупных российских и зарубежных проектах в команде опытных инженеров;

Выполнять регламентные работы;

Участвовать в неурочных работах;

В процессе работы регулярно изучать новые технологии и сдавать сертификационные экзамены.

Условия работы

Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;

Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;

ДМС с полным пакетом медицинских услуг;

Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;

Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;

Бесплатное питание в офисе;

Современный офис, парковка для всех сотрудников.