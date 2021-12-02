Системный аналитик

Мы активно масштабируем продуктовую трансформацию у нас в компании, и сейчас возросла потребность в системных аналитиках.

Ищем системных аналитиков на несколько направлений (web, мобильное приложение, внутренние проекты компании).

Требования, необходимые навыки

Умение выявлять и фиксировать различные виды требований;

Знание нотаций UML, BPMN или других;

Понимание основных принципов web-сервисов;

Понимание структур XML/XSD, JSON, HTML и т.д.;

Опыт работы с REST, SOAP на уровне выполнения запросов;

Понимание основных принципов построения реляционных БД, написание примитивных SQL-запросов.

Задачи

Сбор, выявление требований от заказчиков и смежных IT-продуктов, описание бизнес-процессов;

Проектирование IT-решений; разработка ТЗ; согласование решений с заказчиком и представителями смежных IT-продуктов;

Постановка задач дизайнерам и UX-проектировщикам, приемка результата;

Формирование требований к интеграциям между системами и передаваемыми данными;

Постановка задач разработчикам продуктовой команды;

Приемка результата разработки (приемочное функциональное тестирование);

Ведение различных видов документации (описание функционала, техническое задание, инструкция для сопровождения, пользовательская инструкция и т.д.).

Условия работы

Сейчас работаем удаленно, также есть возможность работать в офисе;

График работы: 5/2; 8.00-17.00, 9.00-18.00 или 10.00-19.00 (можно выбрать);

Полугодовые премии в размере 50% от суммы ежемесячного дохода;

Дисконтная карта на продукцию 30% магазинов сети;

Перспективы профессионального, карьерного и финансового роста;

Работу в крупной стабильной российской компании — лидере на рынке розничной торговли товарами для спорта и отдыха;

Обучение и сертификация за счет компании: корпоративная библиотека Alpina Digital, дистанционное образование от университета «Синергия»;

Корпоративные скидки на различные виды страхования и кредитования.