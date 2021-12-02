Системный аналитик

Мы активно масштабируем продуктовую трансформацию у нас в компании, и сейчас возросла потребность в системных аналитиках.
Ищем системных аналитиков на несколько направлений (web, мобильное приложение, внутренние проекты компании).
Требования, необходимые навыки
- Умение выявлять и фиксировать различные виды требований;
- Знание нотаций UML, BPMN или других;
- Понимание основных принципов web-сервисов;
- Понимание структур XML/XSD, JSON, HTML и т.д.;
- Опыт работы с REST, SOAP на уровне выполнения запросов;
- Понимание основных принципов построения реляционных БД, написание примитивных SQL-запросов.
Задачи
- Сбор, выявление требований от заказчиков и смежных IT-продуктов, описание бизнес-процессов;
- Проектирование IT-решений; разработка ТЗ; согласование решений с заказчиком и представителями смежных IT-продуктов;
- Постановка задач дизайнерам и UX-проектировщикам, приемка результата;
- Формирование требований к интеграциям между системами и передаваемыми данными;
- Постановка задач разработчикам продуктовой команды;
- Приемка результата разработки (приемочное функциональное тестирование);
- Ведение различных видов документации (описание функционала, техническое задание, инструкция для сопровождения, пользовательская инструкция и т.д.).
Условия работы
- Сейчас работаем удаленно, также есть возможность работать в офисе;
- График работы: 5/2; 8.00-17.00, 9.00-18.00 или 10.00-19.00 (можно выбрать);
- Полугодовые премии в размере 50% от суммы ежемесячного дохода;
- Дисконтная карта на продукцию 30% магазинов сети;
- Перспективы профессионального, карьерного и финансового роста;
- Работу в крупной стабильной российской компании — лидере на рынке розничной торговли товарами для спорта и отдыха;
- Обучение и сертификация за счет компании: корпоративная библиотека Alpina Digital, дистанционное образование от университета «Синергия»;
- Корпоративные скидки на различные виды страхования и кредитования.
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