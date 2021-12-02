Системный аналитик

До 250 000 ₽
Sportmaster LabSportmaster Lab, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, можно удалённо, опыт от 1 года, part- или full-time
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Мы активно масштабируем продуктовую трансформацию у нас в компании, и сейчас возросла потребность в системных аналитиках.

Ищем системных аналитиков на несколько направлений (web, мобильное приложение, внутренние проекты компании).

Требования, необходимые навыки

  • Умение выявлять и фиксировать различные виды требований;
  • Знание нотаций UML, BPMN или других;
  • Понимание основных принципов web-сервисов;
  • Понимание структур XML/XSD, JSON, HTML и т.д.;
  • Опыт работы с REST, SOAP на уровне выполнения запросов;
  • Понимание основных принципов построения реляционных БД, написание примитивных SQL-запросов.

Задачи

  • Сбор, выявление требований от заказчиков и смежных IT-продуктов, описание бизнес-процессов;
  • Проектирование IT-решений; разработка ТЗ; согласование решений с заказчиком и представителями смежных IT-продуктов;
  • Постановка задач дизайнерам и UX-проектировщикам, приемка результата;
  • Формирование требований к интеграциям между системами и передаваемыми данными;
  • Постановка задач разработчикам продуктовой команды;
  • Приемка результата разработки (приемочное функциональное тестирование);
  • Ведение различных видов документации (описание функционала, техническое задание, инструкция для сопровождения, пользовательская инструкция и т.д.).

Условия работы

  • Сейчас работаем удаленно, также есть возможность работать в офисе;
  • График работы: 5/2; 8.00-17.00, 9.00-18.00 или 10.00-19.00 (можно выбрать);
  • Полугодовые премии в размере 50% от суммы ежемесячного дохода;
  • Дисконтная карта на продукцию 30% магазинов сети;
  • Перспективы профессионального, карьерного и финансового роста;
  • Работу в крупной стабильной российской компании — лидере на рынке розничной торговли товарами для спорта и отдыха;
  • Обучение и сертификация за счет компании: корпоративная библиотека Alpina Digital, дистанционное образование от университета «Синергия»;
  • Корпоративные скидки на различные виды страхования и кредитования.
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