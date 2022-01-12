Системный аналитик
КРОК — ИТ-компания с комплексной экспертизой: мы делаем 2500+ проектов в год — от заказного ПО до инженерных систем зданий.
Результатами нашей работы пользуются миллионы людей в 42 странах мира.
Приглашаем в свою команду Системного аналитика.
Требования, необходимые навыки
- Опыт разработки и согласования бизнес-требований;
- Опыт разработки и согласования Банковских фронтовых бизнес-процессов;
- Навыки разработки тех. документации (ФТ, ТЗ, Методик тестирования и пр.);
- Знание основ моделирования бизнес-процессов и BPMN;
- Знание основ тестирования;
- Опыт работы с технологиями интеграции систем REST, MQ, SOAP;
- Опыт работы с описанием API и процессов (sequence diagram, XML/XSD, JSON/JSON-Shema).
Требования, специфичные для стрима
- Понимание архитектуры построения и обслуживания в контакт центрах;
- Понимание «жизненного цикла» звонка внутри контакт-центров;
- Понимание технологий ASR/TTS;
- Понимание технологий биометрии;
- Знание предметной области и принципов работы банковской организации (желательно);
- Понимание принципов обслуживания в контакт-центрах, окружение, архитектура (желательно/обязательно).
Задачи
- Полный жизненный цикл реализации бизнес-требований от формирования до внедрения и тиража в промышленную эксплуатацию:
- Сбор, анализ и формализация бизнес и функциональных требований.
- Разработка и согласование технических заданий;
- Разработка базовой архитектуры решения, согласование с IT-архитектором;
- Постановка задач разработчику (подрядчику);
- Контроль настройки и проверка тестовых сред;
- Контроль проведения тестирование функционала;
- Участие в аудите и контроле качества решения;
- Участие во внедрении в рамках общебанковского релиза;
- Участие в сопровождении решения — анализ и локализация ошибок в работе ПО/ИС.
Условия работы
- Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
- Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
- ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
- Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
- Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
- Бесплатное питание в офисе;
- Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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