Системный аналитик

КРОК — ИТ-компания с комплексной экспертизой: мы делаем 2500+ проектов в год — от заказного ПО до инженерных систем зданий.

Результатами нашей работы пользуются миллионы людей в 42 странах мира.

Приглашаем в свою команду Системного аналитика.

Требования, необходимые навыки

Опыт разработки и согласования бизнес-требований;

Опыт разработки и согласования Банковских фронтовых бизнес-процессов;

Навыки разработки тех. документации (ФТ, ТЗ, Методик тестирования и пр.);

Знание основ моделирования бизнес-процессов и BPMN;

Знание основ тестирования;

Опыт работы с технологиями интеграции систем REST, MQ, SOAP;

Опыт работы с описанием API и процессов (sequence diagram, XML/XSD, JSON/JSON-Shema).

Требования, специфичные для стрима

Понимание архитектуры построения и обслуживания в контакт центрах;

Понимание «жизненного цикла» звонка внутри контакт-центров;

Понимание технологий ASR/TTS;

Понимание технологий биометрии;

Знание предметной области и принципов работы банковской организации (желательно);

Понимание принципов обслуживания в контакт-центрах, окружение, архитектура (желательно/обязательно).

Задачи

Полный жизненный цикл реализации бизнес-требований от формирования до внедрения и тиража в промышленную эксплуатацию:

Сбор, анализ и формализация бизнес и функциональных требований.

Разработка и согласование технических заданий;

Разработка базовой архитектуры решения, согласование с IT-архитектором;

Постановка задач разработчику (подрядчику);

Контроль настройки и проверка тестовых сред;

Контроль проведения тестирование функционала;

Участие в аудите и контроле качества решения;

Участие во внедрении в рамках общебанковского релиза;

Участие в сопровождении решения — анализ и локализация ошибок в работе ПО/ИС.

Условия работы

Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;

Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;

ДМС с полным пакетом медицинских услуг;

Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;

Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;

Бесплатное питание в офисе;

Современный офис, парковка для всех сотрудников.