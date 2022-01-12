Системный аналитик

По итогам собеседования
КРОККРОК, Москва, опыт от 3 до 6 лет, full-time

КРОК — ИТ-компания с комплексной экспертизой: мы делаем 2500+ проектов в год — от заказного ПО до инженерных систем зданий.

Результатами нашей работы пользуются миллионы людей в 42 странах мира.

Приглашаем в свою команду Системного аналитика.

Требования, необходимые навыки

  • Опыт разработки и согласования бизнес-требований;
  • Опыт разработки и согласования Банковских фронтовых бизнес-процессов;
  • Навыки разработки тех. документации (ФТ, ТЗ, Методик тестирования и пр.);
  • Знание основ моделирования бизнес-процессов и BPMN;
  • Знание основ тестирования;
  • Опыт работы с технологиями интеграции систем REST, MQ, SOAP;
  • Опыт работы с описанием API и процессов (sequence diagram, XML/XSD, JSON/JSON-Shema).

Требования, специфичные для стрима

  • Понимание архитектуры построения и обслуживания в контакт центрах;
  • Понимание «жизненного цикла» звонка внутри контакт-центров;
  • Понимание технологий ASR/TTS;
  • Понимание технологий биометрии;
  • Знание предметной области и принципов работы банковской организации (желательно);
  • Понимание принципов обслуживания в контакт-центрах, окружение, архитектура (желательно/обязательно).

Задачи

  • Полный жизненный цикл реализации бизнес-требований от формирования до внедрения и тиража в промышленную эксплуатацию:
  • Сбор, анализ и формализация бизнес и функциональных требований.
  • Разработка и согласование технических заданий;
  • Разработка базовой архитектуры решения, согласование с IT-архитектором;
  • Постановка задач разработчику (подрядчику);
  • Контроль настройки и проверка тестовых сред;
  • Контроль проведения тестирование функционала;
  • Участие в аудите и контроле качества решения;
  • Участие во внедрении в рамках общебанковского релиза;
  • Участие в сопровождении решения — анализ и локализация ошибок в работе ПО/ИС.

Условия работы

  • Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
  • Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
  • ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
  • Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
  • Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
  • Бесплатное питание в офисе;
  • Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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