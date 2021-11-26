Системный аналитик (интеграционные решения)

Требования, необходимые навыки
- высшее техническое образование;
- знание нотаций описания бизнес процессов (UML, BPMN);
- способность находить оптимальные решения поставленных задач;
- желателен опыт проектирования и документирования технологических решений с различными методами интеграций;
- понимание процессов проектирования и разработки ПО;
- понимание работы распределенных систем на базе java-стека;
- знание принципов построения frontend (js/html/css) и backend (java|.net, ansi sql) компонентов;
- понимание работы и ограничений ORM систем (hibernate, eclipse link);
- уверенный пользователь GIT, Confluence;
- ответственный подход к работе и профессиональная любознательность.
Задачи
- ключевая функция: проектирование комплексных интеграционных решений;
- вести сбор, анализ и описание требований;
- проектировать комплексные интеграционные решения;
- формализация и документирование требований;
- разработка проектной и сопроводительной документации в Confluence;
- разработка сценариев тестирования функционала решения;
- описание сценариев использования решения (подготовка user stories/use cases);
- согласование требований с заказчиком и всеми заинтересованными участниками;
- участие в контроле соответствия реализованного функционала заявленным требованиям;
- кросс-функциональное взаимодействие и формирование договоренностей.
- выстраивание процессов и развитие лучших практик;
- выполнение иных задач в рамках своей компетенции.
Условия работы
- оформление в штат по ТК РФ, испытательный срок 3 месяца;
- комфортный офис м. Шаболовская (шаговая доступность);
- заработная плата: оклад + квартальная премия;
- ДМС со стоматологией после испытательного срока;
- скидки на продукты компании и партнеров (туризм, фитнес и т.д.);
- возможность реализации профессионального опыта при решении сложных и интересных задач;
- работа в стабильной компании, ТОП-2 своего сегмента.
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