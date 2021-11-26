Системный аналитик (интеграционные решения)

По итогам собеседования
АльфаСтрахование-ЖизньАльфаСтрахование-Жизнь, Москва, опыт от 3 лет, full-time
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Требования, необходимые навыки

  • высшее техническое образование;
  • знание нотаций описания бизнес процессов (UML, BPMN);
  • способность находить оптимальные решения поставленных задач;
  • желателен опыт проектирования и документирования технологических решений с различными методами интеграций;
  • понимание процессов проектирования и разработки ПО;
  • понимание работы распределенных систем на базе java-стека;
  • знание принципов построения frontend (js/html/css) и backend (java|.net, ansi sql) компонентов;
  • понимание работы и ограничений ORM систем (hibernate, eclipse link);
  • уверенный пользователь GIT, Confluence;
  • ответственный подход к работе и профессиональная любознательность.

Задачи

  • ключевая функция: проектирование комплексных интеграционных решений;
  • вести сбор, анализ и описание требований;
  • проектировать комплексные интеграционные решения;
  • формализация и документирование требований;
  • разработка проектной и сопроводительной документации в Confluence;
  • разработка сценариев тестирования функционала решения;
  • описание сценариев использования решения (подготовка user stories/use cases);
  • согласование требований с заказчиком и всеми заинтересованными участниками;
  • участие в контроле соответствия реализованного функционала заявленным требованиям;
  • кросс-функциональное взаимодействие и формирование договоренностей.
  • выстраивание процессов и развитие лучших практик;
  • выполнение иных задач в рамках своей компетенции.

Условия работы

  • оформление в штат по ТК РФ, испытательный срок 3 месяца;
  • комфортный офис м. Шаболовская (шаговая доступность);
  • заработная плата: оклад + квартальная премия;
  • ДМС со стоматологией после испытательного срока;
  • скидки на продукты компании и партнеров (туризм, фитнес и т.д.);
  • возможность реализации профессионального опыта при решении сложных и интересных задач;
  • работа в стабильной компании, ТОП-2 своего сегмента.
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