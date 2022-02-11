Системный инженер в команду Облако КРОК

По итогам собеседования
КРОККРОК, Удалённо, без опыта, part- или full-time

Мы — дружная и амбициозная команда КРОК Облачные Сервисы. Облако КРОК — наш центральный продукт. Это IaaS платформа собственной разработки, обеспечивающая надёжными сервисами более 300 компаний и позволяющая нам стабильно, из года в год расти и входить в ТОП-5 крупнейших облачных провайдеров в России.

Наш главный фокус — предоставление стабильных и гибких инфраструктур, удовлетворяющих всем запросам наших заказчиков. Поэтому мы всегда ищем талантливых специалистов, которым интересна командная работа в комплексных проектах и передовых продуктовых командах.

Мы приглашаем в нашу команду талантливого Инженера HAAS-проектов.

Задачи

  • Администрировать инфраструктуры заказчиков, как правило, на базе VMware и Hyper-V;
  • Помогать с решением ежедневных задач — работа с виртуальными машинами, дисками, сетями, операционными системами;
  • Консультировать и решать технические проблемы, возникающие в пользовательских инфраструктурах;
  • Работать с системами мониторинга и развивать их;
  • Следить за выполнением заданий резервного копирования, корректировать настройки.

Требования, необходимые навыки

  • Базовое знание систем виртуализации, серверного и сетевого железа;
  • Знакомство с практиками организации сетей передачи данных (SAN), работы с системами хранения данных, ПО резервного копирования;
  • Понимание основ сетевых технологий TCP/IP, HTTP, DNS и т.д.;
  • Умение анализировать неисправности, быстро выявлять источник проблемы;
  • Умение грамотно излагать свои мысли, составлять и бережно вести документацию.

Дополнительно приветствуется

  • Практический опыт работы с языками, инструментами, решениями: Zabbix, Grafana, VMware, MS Windows Server, Dell, Cisco, Extreme, Veeam, Veritas;
  • Опыт работы с железом.

Условия работы

  • Сменный график;
  • Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
  • Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
  • ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
  • Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
  • Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
  • Бесплатное питание в офисе;
  • Современный офис, парковка для всех сотрудников.
Быстрый отклик