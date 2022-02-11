Системный инженер в команду Облако КРОК
Мы — дружная и амбициозная команда КРОК Облачные Сервисы. Облако КРОК — наш центральный продукт. Это IaaS платформа собственной разработки, обеспечивающая надёжными сервисами более 300 компаний и позволяющая нам стабильно, из года в год расти и входить в ТОП-5 крупнейших облачных провайдеров в России.
Наш главный фокус — предоставление стабильных и гибких инфраструктур, удовлетворяющих всем запросам наших заказчиков. Поэтому мы всегда ищем талантливых специалистов, которым интересна командная работа в комплексных проектах и передовых продуктовых командах.
Мы приглашаем в нашу команду талантливого Инженера HAAS-проектов.
Задачи
- Администрировать инфраструктуры заказчиков, как правило, на базе VMware и Hyper-V;
- Помогать с решением ежедневных задач — работа с виртуальными машинами, дисками, сетями, операционными системами;
- Консультировать и решать технические проблемы, возникающие в пользовательских инфраструктурах;
- Работать с системами мониторинга и развивать их;
- Следить за выполнением заданий резервного копирования, корректировать настройки.
Требования, необходимые навыки
- Базовое знание систем виртуализации, серверного и сетевого железа;
- Знакомство с практиками организации сетей передачи данных (SAN), работы с системами хранения данных, ПО резервного копирования;
- Понимание основ сетевых технологий TCP/IP, HTTP, DNS и т.д.;
- Умение анализировать неисправности, быстро выявлять источник проблемы;
- Умение грамотно излагать свои мысли, составлять и бережно вести документацию.
Дополнительно приветствуется
- Практический опыт работы с языками, инструментами, решениями: Zabbix, Grafana, VMware, MS Windows Server, Dell, Cisco, Extreme, Veeam, Veritas;
- Опыт работы с железом.
Условия работы
- Сменный график;
- Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
- Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
- ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
- Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
- Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
- Бесплатное питание в офисе;
- Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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