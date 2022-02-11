Системный инженер в команду Облако КРОК

Мы — дружная и амбициозная команда КРОК Облачные Сервисы. Облако КРОК — наш центральный продукт. Это IaaS платформа собственной разработки, обеспечивающая надёжными сервисами более 300 компаний и позволяющая нам стабильно, из года в год расти и входить в ТОП-5 крупнейших облачных провайдеров в России.

Наш главный фокус — предоставление стабильных и гибких инфраструктур, удовлетворяющих всем запросам наших заказчиков. Поэтому мы всегда ищем талантливых специалистов, которым интересна командная работа в комплексных проектах и передовых продуктовых командах.

Мы приглашаем в нашу команду талантливого Инженера HAAS-проектов.

Задачи

Администрировать инфраструктуры заказчиков, как правило, на базе VMware и Hyper-V;

Помогать с решением ежедневных задач — работа с виртуальными машинами, дисками, сетями, операционными системами;

Консультировать и решать технические проблемы, возникающие в пользовательских инфраструктурах;

Работать с системами мониторинга и развивать их;

Следить за выполнением заданий резервного копирования, корректировать настройки.

Требования, необходимые навыки

Базовое знание систем виртуализации, серверного и сетевого железа;

Знакомство с практиками организации сетей передачи данных (SAN), работы с системами хранения данных, ПО резервного копирования;

Понимание основ сетевых технологий TCP/IP, HTTP, DNS и т.д.;

Умение анализировать неисправности, быстро выявлять источник проблемы;

Умение грамотно излагать свои мысли, составлять и бережно вести документацию.

Дополнительно приветствуется

Практический опыт работы с языками, инструментами, решениями: Zabbix, Grafana, VMware, MS Windows Server, Dell, Cisco, Extreme, Veeam, Veritas;

Опыт работы с железом.

Условия работы

Сменный график;

Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;

Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;

ДМС с полным пакетом медицинских услуг;

Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;

Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;

Бесплатное питание в офисе;

Современный офис, парковка для всех сотрудников.