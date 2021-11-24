Software Developer (С++)

От 250 000 ₽
ABBYYABBYY, Москва, можно удалённо, опыт от 1 года, part- или full-time
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Требования, необходимые навыки

  • Опыт коммерческой разработки от 1 года;
  • Уверенное знание C++;
  • Знание основных алгоритмов и структур данных;
  • Технический английский.

Хорошо, если знаешь, но если нет, то научим:

  • WinAPI (процессы, потоки, примитивы синхронизации, устройство памяти, очередь сообщений, работа с окнами);
  • C#, JavaScript/TypeScript;
  • Разрабатывать RESTful сервисы;
  • Работать с Docker-контейнерами и Kubernetes.

Задачи

  • Подключать новые технологии извлечения данных, например, NER;
  • Реализовать специфичный UI-контроль, например, таблицу с результатами тестирования;
  • Исправлять ошибки, оптимизировать код, дорабатывать фичи;
  • Писать Unit-тесты.

Условия работы

  • ДМС со стоматологией, врач в офисе, полис выезжающих за рубеж;
  • Обучение: внешнее и внутреннее, сертификации, английский язык, Linkedin Learning;
  • Своя парковка на территории технопарка;
  • Гибкое начало дня;
  • Премии по результатам работы;
  • Активности: беговой клуб, спортивные команды, йога;
  • Тимбилдинги и просто уютные командные посиделки;
  • Оформление по ТК, белая заработная плата.
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