Software Developer (С++)

Требования, необходимые навыки
- Опыт коммерческой разработки от 1 года;
- Уверенное знание C++;
- Знание основных алгоритмов и структур данных;
- Технический английский.
Хорошо, если знаешь, но если нет, то научим:
- WinAPI (процессы, потоки, примитивы синхронизации, устройство памяти, очередь сообщений, работа с окнами);
- C#, JavaScript/TypeScript;
- Разрабатывать RESTful сервисы;
- Работать с Docker-контейнерами и Kubernetes.
Задачи
- Подключать новые технологии извлечения данных, например, NER;
- Реализовать специфичный UI-контроль, например, таблицу с результатами тестирования;
- Исправлять ошибки, оптимизировать код, дорабатывать фичи;
- Писать Unit-тесты.
Условия работы
- ДМС со стоматологией, врач в офисе, полис выезжающих за рубеж;
- Обучение: внешнее и внутреннее, сертификации, английский язык, Linkedin Learning;
- Своя парковка на территории технопарка;
- Гибкое начало дня;
- Премии по результатам работы;
- Активности: беговой клуб, спортивные команды, йога;
- Тимбилдинги и просто уютные командные посиделки;
- Оформление по ТК, белая заработная плата.
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