Software Development Engineer in Test (SDET)

От 180 000 до 270 000 ₽
FUNCORPFUNCORP, Москва, опыт от 3 лет, full-time

Мы увеличиваем команду тестирования бэкенда и ищем сильного QA-специалиста с фокусом на развитии автоматизированного тестирования. Мы с радостью познакомимся, если у вас уже был опыт написания автотестов на Java или Kotlin, и вам интересно продолжать развиваться в этом направлении.

Требования, необходимые навыки

  • Опыт функционального тестирования клиент-серверных приложений;
  • Понимание микросервисной архитектуры;
  • Знание Java или Kotlin;
  • Знание HTTP.

Будет совсем круто, если есть:

  • Опыт разработки/поддержки фреймворков для автоматизации тестирования;
  • Опыт работы с Maven/Gradle;
  • Знание основ сетевых технологий;
  • Знание Linux на базовом уровне;
  • Опыт работы с Jenkins;
  • Опыт работы с Docker.

Задачи

  • Писать автотесты для бэкенда;
  • Поддерживать и развивать тестовую инфраструктуру;
  • Взаимодействовать с разработчиками и коллегами-тестировщиками.

Условия работы

  • Квартальные, реферальные, релокационные премии, регулярная индексация, бонусы ко дню рождения, при рождении ребенка, компенсации тимбилдингов;
  • Индивидуальный бюджет на обучение и участие в российских и зарубежных конференциях;
  • Расширенный пакет ДМС;
  • Компенсация фитнеса;
  • Техника Apple;
  • Бесплатные завтраки и обеды в офисе;
  • Корпоративные мероприятия;
  • Комфортный офис в минутной доступности от ст. м. Белорусская.
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