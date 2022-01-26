Software Development Engineer in Test (SDET)

Мы увеличиваем команду тестирования бэкенда и ищем сильного QA-специалиста с фокусом на развитии автоматизированного тестирования. Мы с радостью познакомимся, если у вас уже был опыт написания автотестов на Java или Kotlin, и вам интересно продолжать развиваться в этом направлении.

Требования, необходимые навыки

Опыт функционального тестирования клиент-серверных приложений;

Понимание микросервисной архитектуры;

Знание Java или Kotlin;

Знание HTTP.

Будет совсем круто, если есть:

Опыт разработки/поддержки фреймворков для автоматизации тестирования;

Опыт работы с Maven/Gradle;

Знание основ сетевых технологий;

Знание Linux на базовом уровне;

Опыт работы с Jenkins;

Опыт работы с Docker.

Задачи

Писать автотесты для бэкенда;

Поддерживать и развивать тестовую инфраструктуру;

Взаимодействовать с разработчиками и коллегами-тестировщиками.

Условия работы

Квартальные, реферальные, релокационные премии, регулярная индексация, бонусы ко дню рождения, при рождении ребенка, компенсации тимбилдингов;

Индивидуальный бюджет на обучение и участие в российских и зарубежных конференциях;

Расширенный пакет ДМС;

Компенсация фитнеса;

Техника Apple;

Бесплатные завтраки и обеды в офисе;

Корпоративные мероприятия;

Комфортный офис в минутной доступности от ст. м. Белорусская.