Software Development Engineer in Test (SDET)
Мы увеличиваем команду тестирования бэкенда и ищем сильного QA-специалиста с фокусом на развитии автоматизированного тестирования. Мы с радостью познакомимся, если у вас уже был опыт написания автотестов на Java или Kotlin, и вам интересно продолжать развиваться в этом направлении.
Требования, необходимые навыки
- Опыт функционального тестирования клиент-серверных приложений;
- Понимание микросервисной архитектуры;
- Знание Java или Kotlin;
- Знание HTTP.
Будет совсем круто, если есть:
- Опыт разработки/поддержки фреймворков для автоматизации тестирования;
- Опыт работы с Maven/Gradle;
- Знание основ сетевых технологий;
- Знание Linux на базовом уровне;
- Опыт работы с Jenkins;
- Опыт работы с Docker.
Задачи
- Писать автотесты для бэкенда;
- Поддерживать и развивать тестовую инфраструктуру;
- Взаимодействовать с разработчиками и коллегами-тестировщиками.
Условия работы
- Квартальные, реферальные, релокационные премии, регулярная индексация, бонусы ко дню рождения, при рождении ребенка, компенсации тимбилдингов;
- Индивидуальный бюджет на обучение и участие в российских и зарубежных конференциях;
- Расширенный пакет ДМС;
- Компенсация фитнеса;
- Техника Apple;
- Бесплатные завтраки и обеды в офисе;
- Корпоративные мероприятия;
- Комфортный офис в минутной доступности от ст. м. Белорусская.
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