Специалист технической поддержки

По итогам собеседования
БелкасофтБелкасофт, Санкт-Петербург, можно удалённо, опыт от 3 лет, part- или full-time

Требования, необходимые навыки

  • Опыт технической поддержки программного продукта (или опыт тестирования программных продуктов не менее 3 лет)
  • Уверенный письменный английский

Задачи

  • Обработка тикетов пользователей, помощь с решением проблем
  • Ответы на технические вопросы о продукте в тематических форумах и чатах
  • Взаимодействие с разработчиками и тестировщиками: воспроизведение и занесение проблем, сообщённых пользователями, в систему багтрекинга, помощь с локализацией и решением этих проблем, подготовка тестовых данных

Условия работы

  • Небольшая, но боевая команда, делающая продукт мирового уровня в своей сфере. Костяк команды — выпускники матмеха СПбГУ.
  • Конкурентоспособная зарплата по результатам собеседования.
  • Гибкий график, отсутствие бюрократии.
  • Уютный офис недалеко от метро, много света, кондиционер, холодильник, микроволновка, чайник, кофеварка (чай и вкуснюшки от компании), свой обустроенный туалет и прочая инфраструктура
  • Возможность обучения и посещения конференций за счёт компании.
  • Руководство с чувством юмора и заботой о сотрудниках
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