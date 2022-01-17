Специалист технической поддержки
Требования, необходимые навыки
- Опыт технической поддержки программного продукта (или опыт тестирования программных продуктов не менее 3 лет)
- Уверенный письменный английский
Задачи
- Обработка тикетов пользователей, помощь с решением проблем
- Ответы на технические вопросы о продукте в тематических форумах и чатах
- Взаимодействие с разработчиками и тестировщиками: воспроизведение и занесение проблем, сообщённых пользователями, в систему багтрекинга, помощь с локализацией и решением этих проблем, подготовка тестовых данных
Условия работы
- Небольшая, но боевая команда, делающая продукт мирового уровня в своей сфере. Костяк команды — выпускники матмеха СПбГУ.
- Конкурентоспособная зарплата по результатам собеседования.
- Гибкий график, отсутствие бюрократии.
- Уютный офис недалеко от метро, много света, кондиционер, холодильник, микроволновка, чайник, кофеварка (чай и вкуснюшки от компании), свой обустроенный туалет и прочая инфраструктура
- Возможность обучения и посещения конференций за счёт компании.
- Руководство с чувством юмора и заботой о сотрудниках
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