Старший разработчик, ответственный за создание новых продуктов
Требования, необходимые навыки
- Знание C# и C++
- Опыт проектирования ПО, знание шаблонов и лучших практик
- Английский не ниже intermediate (читать англоязычные технические статьи, вести англоязычную переписку в багтрекинге)
Задачи
- Разрабатывать новый продукт компании: от проектирования архитектуры до реализации компонентов
- Грамотно использовать и перепакетировать код имеющегося продукта, на основе которого будет создаваться новый
Условия работы
- Небольшая, но боевая команда, делающая продукт мирового уровня в своей сфере. Костяк команды — выпускники матмеха СПбГУ.
- Конкурентоспособная зарплата по результатам собеседования.
- Гибкий график, отсутствие бюрократии.
- Уютный офис недалеко от метро, много света, кондиционер, холодильник, микроволновка, чайник, кофеварка (чай и вкуснюшки от компании), свой обустроенный туалет и прочая инфраструктура.
- Возможность обучения и посещения конференций за счёт компании.
- Руководство с чувством юмора и заботой о сотрудниках.
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