Старший разработчик, ответственный за создание новых продуктов

По итогам собеседования
БелкасофтБелкасофт, Удалённо, без опыта, full-time

Требования, необходимые навыки

  • Знание C# и C++
  • Опыт проектирования ПО, знание шаблонов и лучших практик
  • Английский не ниже intermediate (читать англоязычные технические статьи, вести англоязычную переписку в багтрекинге)

Задачи

  • Разрабатывать новый продукт компании: от проектирования архитектуры до реализации компонентов
  • Грамотно использовать и перепакетировать код имеющегося продукта, на основе которого будет создаваться новый

Условия работы

  • Небольшая, но боевая команда, делающая продукт мирового уровня в своей сфере. Костяк команды — выпускники матмеха СПбГУ.
  • Конкурентоспособная зарплата по результатам собеседования.
  • Гибкий график, отсутствие бюрократии.
  • Уютный офис недалеко от метро, много света, кондиционер, холодильник, микроволновка, чайник, кофеварка (чай и вкуснюшки от компании), свой обустроенный туалет и прочая инфраструктура.
  • Возможность обучения и посещения конференций за счёт компании.
  • Руководство с чувством юмора и заботой о сотрудниках.
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