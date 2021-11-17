Team Lead (C++ / ML)

ABBYY ищет человека, который сможет на этапе старта разработки стать Team Lead’ом команды — Table Capture. Команда будет решать две технологические задачи:
- Поиск и извлечение табличных сущностей на произвольных документах;
- Поиск и извлечение полей на произвольных документах, представленных в виде пар ключ-значение.
Требования, необходимые навыки
- Глубокие знания в ML и программировании на C++;
- 5+ лет опыта коммерческой разработки, минимум 3 года по профилю CV/NLP;
- Опыт проектирования интерфейсов и разработки архитектуры проекта;
- Опыт работы как с изображением (семантическая сегментация, object detection), так и с текстом (поиск именованных сущностей, семантически связанных структур);
Будет плюсом
- Подтвержденный вклад в отрасль, разработанные публичные продукты/технологии или opensource-проекты, статьи, патенты.
Стек
Исследования и прототипирование ведется на Python с использованием Pytorch/Keras и других пакетов для классического ML. Наш фреймворк NeoML (на C++) для переноса пайплайнов обучения и моделей. Встраивание в технологии на C++.
Постпроцессинг результатов реализуется на C++. Получение результатов от других технологических подсистем также на C++.
Задачи
- Активно участвовать в развитии технической части проекта, предлагать новые подходы, улучшать текущие;
- Расширять, развивать и мотивировать команду;
- Заниматься исследовательской деятельностью;
- Подготавливать данные и обучать модели;
- Встраивать обученные модели в наши технологии.
Условия работы
- ДМС со стоматологией, врач в офисе, полис выезжающих за рубеж;
- Обучение: сертификации, английский язык, Linkedin Learning;
- Своя парковка на территории технопарка;
- Гибкое начало дня;
- Премии по результатам работы;
- Активности: беговой клуб, спортивные команды, йога;
- Тимбилдинги и просто уютные командные посиделки.
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