Team Lead (C++ / ML)

По итогам собеседования
ABBYYABBYY, Удалённо, опыт от 5 лет, full-time
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Обложка: Team Lead (C++ / ML)

ABBYY ищет человека, который сможет на этапе старта разработки стать Team Lead’ом команды — Table Capture. Команда будет решать две технологические задачи:

  • Поиск и извлечение табличных сущностей на произвольных документах;
  • Поиск и извлечение полей на произвольных документах, представленных в виде пар ключ-значение.

Требования, необходимые навыки

  • Глубокие знания в ML и программировании на C++;
  • 5+ лет опыта коммерческой разработки, минимум 3 года по профилю CV/NLP;
  • Опыт проектирования интерфейсов и разработки архитектуры проекта;
  • Опыт работы как с изображением (семантическая сегментация, object detection), так и с текстом (поиск именованных сущностей, семантически связанных структур);

Будет плюсом

  • Подтвержденный вклад в отрасль, разработанные публичные продукты/технологии или opensource-проекты, статьи, патенты.

Стек

Исследования и прототипирование ведется на Python с использованием Pytorch/Keras и других пакетов для классического ML. Наш фреймворк NeoML (на C++) для переноса пайплайнов обучения и моделей. Встраивание в технологии на C++.

Постпроцессинг результатов реализуется на C++. Получение результатов от других технологических подсистем также на C++.

Задачи

  • Активно участвовать в развитии технической части проекта, предлагать новые подходы, улучшать текущие;
  • Расширять, развивать и мотивировать команду;
  • Заниматься исследовательской деятельностью;
  • Подготавливать данные и обучать модели;
  • Встраивать обученные модели в наши технологии.

Условия работы

  • ДМС со стоматологией, врач в офисе, полис выезжающих за рубеж;
  • Обучение: сертификации, английский язык, Linkedin Learning;
  • Своя парковка на территории технопарка;
  • Гибкое начало дня;
  • Премии по результатам работы;
  • Активности: беговой клуб, спортивные команды, йога;
  • Тимбилдинги и просто уютные командные посиделки.
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