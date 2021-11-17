Team Lead (C++ / ML)

ABBYY ищет человека, который сможет на этапе старта разработки стать Team Lead’ом команды — Table Capture. Команда будет решать две технологические задачи:

Поиск и извлечение табличных сущностей на произвольных документах;

Поиск и извлечение полей на произвольных документах, представленных в виде пар ключ-значение.

Требования, необходимые навыки

Глубокие знания в ML и программировании на C++;

5+ лет опыта коммерческой разработки, минимум 3 года по профилю CV/NLP;

Опыт проектирования интерфейсов и разработки архитектуры проекта;

Опыт работы как с изображением (семантическая сегментация, object detection), так и с текстом (поиск именованных сущностей, семантически связанных структур);

Будет плюсом

Подтвержденный вклад в отрасль, разработанные публичные продукты/технологии или opensource-проекты, статьи, патенты.

Стек

Исследования и прототипирование ведется на Python с использованием Pytorch/Keras и других пакетов для классического ML. Наш фреймворк NeoML (на C++) для переноса пайплайнов обучения и моделей. Встраивание в технологии на C++.

Постпроцессинг результатов реализуется на C++. Получение результатов от других технологических подсистем также на C++.

Задачи

Активно участвовать в развитии технической части проекта, предлагать новые подходы, улучшать текущие;

Расширять, развивать и мотивировать команду;

Заниматься исследовательской деятельностью;

Подготавливать данные и обучать модели;

Встраивать обученные модели в наши технологии.

Условия работы

ДМС со стоматологией, врач в офисе, полис выезжающих за рубеж;

Обучение: сертификации, английский язык, Linkedin Learning;

Своя парковка на территории технопарка;

Гибкое начало дня;

Премии по результатам работы;

Активности: беговой клуб, спортивные команды, йога;

Тимбилдинги и просто уютные командные посиделки.