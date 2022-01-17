Технический писатель
Ищем технического писателя для написания статей, технической документации, подготовки вебинаров и обучающих роликов, поддержки пользователей
Требования, необходимые навыки
- Опыт работы не менее 1 года
- Отличное владением компьютером и околоразработческим ПО (назовём это «IT-бэкграунд»).
- Вас не должны пугать слова Hex Viewer, Windows Event Log или DB Browser for SQLite. В процессе работы от вас может потребоваться поэкспериментировать с каким-либо приложением, найти и изучить его базу данных, посмотреть его просмотрщиком или даже изучить байтовое представление записей. Возможно, вы – тестировщик в IT-проекте или являетесь специалистом техподдержки IT-продукта
- Опыт написания технической документации на английском языке (пришлите примеры ваших работ)
- Отличный письменный английский
Задачи
- Написание технической документации, статей «how to»
- Подготовка данных для технических вебинаров и презентаций
- Помощь с подготовкой обучающих роликов
- Ответы на вопросы по продукту в тематических группах и форумах
Условия работы
- Небольшая, но боевая команда, делающая продукт мирового уровня в своей сфере. Костяк команды — выпускники матмеха СПбГУ.
- Конкурентоспособная зарплата по результатам собеседования.
- Гибкий график, отсутствие бюрократии.
- Уютный офис недалеко от метро, много света, кондиционер, холодильник, микроволновка, чайник, кофеварка (чай и вкуснюшки от компании), свой обустроенный туалет и прочая инфраструктура
- Возможность обучения и посещения конференций за счёт компании.
- Руководство с чувством юмора и заботой о сотрудниках
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