Технический писатель

По итогам собеседования
БелкасофтБелкасофт, Санкт-Петербург, можно удалённо, опыт от 1 года, full-time

Ищем технического писателя для написания статей, технической документации, подготовки вебинаров и обучающих роликов, поддержки пользователей

Требования, необходимые навыки

  • Опыт работы не менее 1 года
  • Отличное владением компьютером и околоразработческим ПО (назовём это «IT-бэкграунд»).
  • Вас не должны пугать слова Hex Viewer, Windows Event Log или DB Browser for SQLite. В процессе работы от вас может потребоваться поэкспериментировать с каким-либо приложением, найти и изучить его базу данных, посмотреть его просмотрщиком или даже изучить байтовое представление записей. Возможно, вы – тестировщик в IT-проекте или являетесь специалистом техподдержки IT-продукта
  • Опыт написания технической документации на английском языке (пришлите примеры ваших работ)
  • Отличный письменный английский

Задачи

  • Написание технической документации, статей «how to»
  • Подготовка данных для технических вебинаров и презентаций
  • Помощь с подготовкой обучающих роликов
  • Ответы на вопросы по продукту в тематических группах и форумах

Условия работы

  • Небольшая, но боевая команда, делающая продукт мирового уровня в своей сфере. Костяк команды — выпускники матмеха СПбГУ.
  • Конкурентоспособная зарплата по результатам собеседования.
  • Гибкий график, отсутствие бюрократии.
  • Уютный офис недалеко от метро, много света, кондиционер, холодильник, микроволновка, чайник, кофеварка (чай и вкуснюшки от компании), свой обустроенный туалет и прочая инфраструктура
  • Возможность обучения и посещения конференций за счёт компании.
  • Руководство с чувством юмора и заботой о сотрудниках
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