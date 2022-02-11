Тимлид Linux / DevOps в Группе сопровождения ИТ-инфраструктур
Мы — дружная и амбициозная команда КРОК Облачные Сервисы.
Наш главный фокус — предоставление надежных и профессиональных сервисов нашим заказчикам. Поэтому мы всегда ищем талантливых специалистов, которым интересно постоянное совершенствование наших продуктов в команде профессионалов.
Задачи
- Координировать работу сотрудников L2 и L3 практики Linux — отвечать за выполнение SLA, загрузку инженеров, распределение задач;
- Развивать практику Linux — совершенствовать процессы, повышать уровень знаний группы, развивать Базу знаний;
- Оказывать техническую поддержку на экспертном уровне (L3);
- Поддерживать тестовые и продуктивные среды на базе Linux, k8s и стэка opensource-продуктов;
- Автоматизировать развертывания, создавать пайплайны, плейбуки, манифесты;
- Поддерживать существующие инсталляции, работать с заказчиками, выполнять траблшутинг, сопровождение и развитие;
- Оптимизировать системы, обеспечивать производительность и отказоустойчивость развернутых контуров.
Требования, необходимые навыки
- Высшее техническое образование;
- Опыт администрирования ОС Linux (RHEL/Centos) от 3 лет;
- Опыт управления командой инженеров или системных администраторов;
- Понимание парадигмы IaaC и навыки её применения, включая такие инструменты, как Terraform, Docker, Ansible, Puppet;
- Навыки настройки и использования систем мониторинга/алертинга с помощью Prometheus/AlertManager;
- Навыки настройки и использования систем централизованного сбора логов на базе стеков ELK/Graylog2;
- Общее понимание принципов работы, а также навыки администрирования различных СУБД SQL/NoSQL;
- Преимущества: знание языков потокового программирования, ООП, наличие сертификатов уровня RHCE.
Условия работы
- Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
- Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
- ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
- Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
- Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
- Бесплатные завтрак, обед и ужин в офисе;
- Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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