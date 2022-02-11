Тимлид Linux / DevOps в Группе сопровождения ИТ-инфраструктур

Мы — дружная и амбициозная команда КРОК Облачные Сервисы.

Наш главный фокус — предоставление надежных и профессиональных сервисов нашим заказчикам. Поэтому мы всегда ищем талантливых специалистов, которым интересно постоянное совершенствование наших продуктов в команде профессионалов.

Задачи

Координировать работу сотрудников L2 и L3 практики Linux — отвечать за выполнение SLA, загрузку инженеров, распределение задач;

Развивать практику Linux — совершенствовать процессы, повышать уровень знаний группы, развивать Базу знаний;

Оказывать техническую поддержку на экспертном уровне (L3);

Поддерживать тестовые и продуктивные среды на базе Linux, k8s и стэка opensource-продуктов;

Автоматизировать развертывания, создавать пайплайны, плейбуки, манифесты;

Поддерживать существующие инсталляции, работать с заказчиками, выполнять траблшутинг, сопровождение и развитие;

Оптимизировать системы, обеспечивать производительность и отказоустойчивость развернутых контуров.

Требования, необходимые навыки

Высшее техническое образование;

Опыт администрирования ОС Linux (RHEL/Centos) от 3 лет;

Опыт управления командой инженеров или системных администраторов;

Понимание парадигмы IaaC и навыки её применения, включая такие инструменты, как Terraform, Docker, Ansible, Puppet;

Навыки настройки и использования систем мониторинга/алертинга с помощью Prometheus/AlertManager;

Навыки настройки и использования систем централизованного сбора логов на базе стеков ELK/Graylog2;

Общее понимание принципов работы, а также навыки администрирования различных СУБД SQL/NoSQL;

Преимущества: знание языков потокового программирования, ООП, наличие сертификатов уровня RHCE.

Условия работы

Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;

Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;

ДМС с полным пакетом медицинских услуг;

Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;

Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;

Бесплатные завтрак, обед и ужин в офисе;

Современный офис, парковка для всех сотрудников.