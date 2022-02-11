UX/UI-дизайнер (Middle)
CROC Creative Lab — это дизайн-юнит внутри ИТ-компании КРОК. Наша команда — это 10 дизайнеров + арт-директор. Мы ищем уверенного UX/UI дизайнера для развития сайта компании и реализации спецпроектов.
Задачи
- Новые страницы и разделы для корпоративного сайта КРОК;
- Веб-проекты для промо (на главной странице сайта КРОК в блоке «Спецпроекты» есть ссылки на примеры: лэндинги, #croczasport, исследование «Дети&сети», «15 лет в ритейле»);
- Графические концепты для web-проектов;
- Подбор референсов, генерация идей по развитию сайта и оптимальных вариантов UX.
В основном задачи делаются в рамках существующего корпоративного стиля, но мы всеми руками «за» свежий взгляд и новые визуальные ходы.
Требования, необходимые навыки
- Высшее образование (художественное, дизайн, техническое, маркетинг, реклама);
- Опыт работы UX/UI дизайнером от 3-х лет;
- Уверенное владение Figma, Adobe;
- Умение работать с пользовательскими сценариями, взаимодействовать с командой разработки;
- Богатая теоретическая база в сферах UI/UX, понимание трендов и насмотренность;
- Наличие портфолио с примерами веб-интерфейсов;
- Готовность выполнить тестовое задание.
Условия работы
- Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
- Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
- ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
- Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
- Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
- Бесплатное питание в офисе;
- Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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