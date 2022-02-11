UX/UI-дизайнер (Middle)

По итогам собеседования
КРОККРОК, Удалённо, без опыта, part- или full-time

CROC Creative Lab — это дизайн-юнит внутри ИТ-компании КРОК. Наша команда — это 10 дизайнеров + арт-директор. Мы ищем уверенного UX/UI дизайнера для развития сайта компании и реализации спецпроектов.

Задачи

  • Новые страницы и разделы для корпоративного сайта КРОК;
  • Веб-проекты для промо (на главной странице сайта КРОК в блоке «Спецпроекты» есть ссылки на примеры: лэндинги, #croczasport, исследование «Дети&сети», «15 лет в ритейле»);
  • Графические концепты для web-проектов;
  • Подбор референсов, генерация идей по развитию сайта и оптимальных вариантов UX.

В основном задачи делаются в рамках существующего корпоративного стиля, но мы всеми руками «за» свежий взгляд и новые визуальные ходы.

Требования, необходимые навыки

  • Высшее образование (художественное, дизайн, техническое, маркетинг, реклама);
  • Опыт работы UX/UI дизайнером от 3-х лет;
  • Уверенное владение Figma, Adobe;
  • Умение работать с пользовательскими сценариями, взаимодействовать с командой разработки;
  • Богатая теоретическая база в сферах UI/UX, понимание трендов и насмотренность;
  • Наличие портфолио с примерами веб-интерфейсов;
  • Готовность выполнить тестовое задание.

Условия работы

  • Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
  • Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
  • ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
  • Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
  • Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
  • Бесплатное питание в офисе;
  • Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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