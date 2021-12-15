Ведущий разработчик Java

По итогам собеседования
АльфаСтрахование-ЖизньАльфаСтрахование-Жизнь, Москва, можно удалённо, опыт от 3 лет, full-time
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Ключевая функция — Разработка высоконагруженных решений в рамках API слоя (скрам-команда по интеграции партнерских решений).

Требования, необходимые навыки

  • Опыт работы с J2EE;
  • Опыт работы с Wildfly или любым другим сервером уровня Enterprise;
  • Знание Hibernate, Postgres;
  • Знание Elasticsearch, SQL, SOAP, REST API, Linux;
  • Опыт использования Java EE/Jakarta EE и EJB 3;
  • Опыт работы с Docker;
  • Понимание оптимизации, профилирование приложений;
  • Знание принципов построения высоконагруженных систем;
  • Опыт работы со Spring;
  • Опыт разработки приложения для работы в кластере: high load / high available;
  • Опыт работы с ActiveMQ;
  • Опыт работы с Maven (или Gradle) и системами управления исходным кодом (Git, Mercurial, GNU Bazaar, SVN, SCCS и пр.);

Задачи

1. Разработка API слоя компании.
2. Тестирование, отладка и сопровождение.
3. Участие в проектировании архитектуры системы, анализ и оценка различных вариантов реализации решений.

Условия работы

  • оформление в штат по ТК РФ, испытательный срок 3 месяца;
  • заработная плата: оклад + ежеквартальная премия;
  • «гибридный» график работы, офис в 2х минутах пешком от ст.м. Шаболовская;
  • ДМС со стоматологией после испытательного срока;
  • доплаты за больничные листы;
  • скидки на продукты компании и партнеров (туризм, фитнес и т.д.);
  • обучение и наставничество с первого месяца работы, реальные возможности для профессионального и карьерного роста;
  • работа в стабильной компании, ТОП-2 своего сегмента.
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