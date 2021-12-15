Ведущий разработчик Java

Ключевая функция — Разработка высоконагруженных решений в рамках API слоя (скрам-команда по интеграции партнерских решений).
Требования, необходимые навыки
- Опыт работы с J2EE;
- Опыт работы с Wildfly или любым другим сервером уровня Enterprise;
- Знание Hibernate, Postgres;
- Знание Elasticsearch, SQL, SOAP, REST API, Linux;
- Опыт использования Java EE/Jakarta EE и EJB 3;
- Опыт работы с Docker;
- Понимание оптимизации, профилирование приложений;
- Знание принципов построения высоконагруженных систем;
- Опыт работы со Spring;
- Опыт разработки приложения для работы в кластере: high load / high available;
- Опыт работы с ActiveMQ;
- Опыт работы с Maven (или Gradle) и системами управления исходным кодом (Git, Mercurial, GNU Bazaar, SVN, SCCS и пр.);
Задачи
1. Разработка API слоя компании.
2. Тестирование, отладка и сопровождение.
3. Участие в проектировании архитектуры системы, анализ и оценка различных вариантов реализации решений.
Условия работы
- оформление в штат по ТК РФ, испытательный срок 3 месяца;
- заработная плата: оклад + ежеквартальная премия;
- «гибридный» график работы, офис в 2х минутах пешком от ст.м. Шаболовская;
- ДМС со стоматологией после испытательного срока;
- доплаты за больничные листы;
- скидки на продукты компании и партнеров (туризм, фитнес и т.д.);
- обучение и наставничество с первого месяца работы, реальные возможности для профессионального и карьерного роста;
- работа в стабильной компании, ТОП-2 своего сегмента.
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