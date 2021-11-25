Virtualization Backup Engineer — Trainee

Veeam — ведущий производитель ПО для резервного копирования и восстановления данных в облачной, виртуальной и физической среде.

Департаменты нашей компании обеспечивают все этапы жизненного цикла наших решений: разработку и тестирование, реализацию через широкую партнерскую сеть и техническую поддержку на разных языках.

Veeam создает продукты для решения сложных задач в области резервного копирования и управления данными. Мы работаем с виртуализацией VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Nutanix AHV; физическими системами Windows, Linux и Unix; серверами Active Directory, Exchange, SharePoint, SQL, Oracle и SAP HANA; публичными облаками Amazon, Azure и Google Cloud; и многими другими технологиями, формирующими ядро современного IT.

Technical Customer Support это «телефон доверия» наших клиентов. Отдел, перевернувший представление о качестве техподдержки. Сталкиваясь с суровой реальностью один на один, они оставляют приятное послевкусие у клиентов и дают бесценный фидбек разработчикам и тестировщикам.

Требования, необходимые навыки

Свободное владение английским (является обязательным), знание французского/немецкого языка будет плюсом;

Знакомство хотя бы с одной из следующих областей:

Windows OS на уровне продвинутого пользователя

UNIX/Linux

Практическое понимание TCP/IP;

Хорошие коммуникативные навыки.

Задачи

Поддержка комплексного программного решения для защиты виртуализированных инфраструктур;

Оказание технической поддержки нашим международным заказчикам и удалённое подключение к информационным системам клиентов для ликвидации инцидентов;

Условия работы

Всё официально, всё по ТК, никаких «но», «если», и пунктов под *;

Высокий уровень заработной платы, которая, как и должность, регулярно пересматривается по результатам работы;

Возможна удаленная работа, гибкое начало рабочего дня;

Оплачиваемые обеды.

Медицина и спорт

ДМС со стоматологией для сотрудника и его детей с первого дня работы;

100% компенсация больничных до 3 недель в году;

Участие в спортивных командах и кибер-спортивных командах Veeam, компенсация фитнес-абонемента.

​​​​​​​​​​​​​​Развитие и развлечения

Оплачиваем посещение профессиональных конференций и тренингов по всему миру;

Возможность обучения ( регулярные уроки английского, библиотека МИФ);

Корпоративные праздники и вечеринки;

Комфортный и уютный офис со всем набором обязательных атрибутов: оборудованные кухни, зоны отдыха, вело-парковка, удобные рабочие места, массажное кресло.

Предоставляется релокационный пакет для иногородних кандидатов (билеты, поддерживающая выплата и т.д.)

Чему научим?

Стажировка выглядит следующим образом:

Курс лекций (Windows server, сетевые технологии, резервное копирование, виртуализация, продукты Veeam);

За каждым стажером закрепляется наставник, который курирует изучение материала, письменные и устные коммуникации с пользователями продуктов Veeam;

Доступ к ресурсам внутренней лаборатории на основе Vmware vSphere & Microsoft Hyper-V с первого дня обучения.