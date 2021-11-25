Virtualization Backup Engineer — Trainee

Veeam — ведущий производитель ПО для резервного копирования и восстановления данных в облачной, виртуальной и физической среде.
Департаменты нашей компании обеспечивают все этапы жизненного цикла наших решений: разработку и тестирование, реализацию через широкую партнерскую сеть и техническую поддержку на разных языках.
Veeam создает продукты для решения сложных задач в области резервного копирования и управления данными. Мы работаем с виртуализацией VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Nutanix AHV; физическими системами Windows, Linux и Unix; серверами Active Directory, Exchange, SharePoint, SQL, Oracle и SAP HANA; публичными облаками Amazon, Azure и Google Cloud; и многими другими технологиями, формирующими ядро современного IT.
Technical Customer Support это «телефон доверия» наших клиентов. Отдел, перевернувший представление о качестве техподдержки. Сталкиваясь с суровой реальностью один на один, они оставляют приятное послевкусие у клиентов и дают бесценный фидбек разработчикам и тестировщикам.
Требования, необходимые навыки
- Свободное владение английским (является обязательным), знание французского/немецкого языка будет плюсом;
- Знакомство хотя бы с одной из следующих областей:
- Windows OS на уровне продвинутого пользователя
- UNIX/Linux
- Практическое понимание TCP/IP;
- Хорошие коммуникативные навыки.
Задачи
- Поддержка комплексного программного решения для защиты виртуализированных инфраструктур;
- Оказание технической поддержки нашим международным заказчикам и удалённое подключение к информационным системам клиентов для ликвидации инцидентов;
Условия работы
- Всё официально, всё по ТК, никаких «но», «если», и пунктов под *;
- Высокий уровень заработной платы, которая, как и должность, регулярно пересматривается по результатам работы;
- Возможна удаленная работа, гибкое начало рабочего дня;
- Оплачиваемые обеды.
Медицина и спорт
- ДМС со стоматологией для сотрудника и его детей с первого дня работы;
- 100% компенсация больничных до 3 недель в году;
- Участие в спортивных командах и кибер-спортивных командах Veeam, компенсация фитнес-абонемента.
Развитие и развлечения
- Оплачиваем посещение профессиональных конференций и тренингов по всему миру;
- Возможность обучения ( регулярные уроки английского, библиотека МИФ);
- Корпоративные праздники и вечеринки;
- Комфортный и уютный офис со всем набором обязательных атрибутов: оборудованные кухни, зоны отдыха, вело-парковка, удобные рабочие места, массажное кресло.
- Предоставляется релокационный пакет для иногородних кандидатов (билеты, поддерживающая выплата и т.д.)
Чему научим?
Стажировка выглядит следующим образом:
- Курс лекций (Windows server, сетевые технологии, резервное копирование, виртуализация, продукты Veeam);
- За каждым стажером закрепляется наставник, который курирует изучение материала, письменные и устные коммуникации с пользователями продуктов Veeam;
- Доступ к ресурсам внутренней лаборатории на основе Vmware vSphere & Microsoft Hyper-V с первого дня обучения.