22-летнего хакера осудили на 8 лет за угрозы взрыва бомб и хранение детской порнографии

Хакер был участником целой группировки Apophis Squad, которая долгое время промышляла достаточно типичными для интернета DDoS-атаками. Но в какой-то момент её участники начали заниматься куда более тяжкими преступлениями.

Так, например, осужденный на 8 лет Hacker_R_US получил свой срок в том числе за хранение детской порнографии и сообщения о заложенных бомбах. В числе жертв хакерской группировки значились школы, государственные организации и аэропорты по всему миру.

Стоит отметить, что незадолго до ареста Вона, британской полиции также удалось задержать главу группировки под ником 7R1D3N7. Им оказался 19-летний житель Великобритании Джордж Дюк-Кохан.

Источник: ZDNet