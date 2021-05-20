23 популярных Android-приложения могут стать причиной утечки данных более 100 миллионов пользователей

23 популярных Android-приложения могут стать причиной утечки данных более 100 миллионов пользователей

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В том числе для вызова такси и записи экрана смартфона.

Исследователи Android-приложений из Check Point Research опубликовали свежий отчёт. В нём говорится о потенциальной угрозе для сотни миллионов пользователей, исходящей от 23 популярных приложений.

В конфигурационных файлах этих приложений нашлись серьёзные ошибки. По итогу в 13 случаях конфиденциальные данные были доступны публично в незащищённом виде. И каждая из таких программ была скачена пользователями от 10 тыс до 10 млн раз.

Источник: SlashGear

Среди «проблемных» сервисов были софт для создания логотипов, записи экрана, астрологическое ПО и приложение для заказа такси.

При исследовании последнего специалисты смогли отправить один простой запрос в базу данных сервиса. После этого оно передало экспертам сообщения, которые отправлялись между водителями и клиентами. Через них они получили доступ к именам, номерами телефонов, а также пунктам посадки и высадки.

Сообщается, что сотрудники Check Point Research рассказали о найденных проблемах разработчикам приложений. Часть из них уже исправили имеющиеся недочёты.

Источник: ZDNet

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