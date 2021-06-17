25 современных замен Unix-командам собрали в одном GitHub-репозитории

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Unix-команды — очень полезный инструмент, который в правильных руках увеличивает продуктивность. Но стоит признать, что во многих вопросах он устарел.

И чтобы освежить знакомые всем команды, не меняя сильно логику их работы, было создано множество альтернатив. И 25 из них были собраны на GitHub-репозитории Modern Unix.

bat

Например, команду cat можно заменить с помощью bat. Она, как и оригинал, позволяет выводить на экран содержимое файлов. Только в отличие от устаревшей Unix-утилиты поддерживает подсветку и прочие современные возможности.

lsd

Есть и продвинутая версия ls — lsd. Эта утилита написана на Rust, что делает её достаточно быстрой. При этом имеются версии практически на все платформы: от Archlinux и Fedora до macOS и Windows.

zoxide

В подборку попала и «умная» замена базовой команде cd — zoxide. В отличие от предмета своего вдохновения, новинка умеет понимать, какая директория наиболее подходит под ваши запросы.

С полным списком альтернатив Unix-команд можно ознакомиться на странице Modern Unix. Там же есть ссылки на все проекты.