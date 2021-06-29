2U хочет купить edX за 800$ млн

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2U — американская компания, которая помогает учебным заведениям управлять онлайн-университетами. Сегодня она заявила, что планирует купить бесплатную интернет-платформу онлайн-курсов edX, которую разработали Гарвардский и Массачусетский университеты.

edX изначально создавалась как некоммерческая организация. На ней любой желающий мог бесплатно пройти настоящий курс Гарварда или MIT.

Сегодня edX руководит профессору Анант Агарвал. На платформе 3000 курсов, 15000 преподавателей и 35 миллионов пользователей.

Сделка с 2U превратит edX в настоящую корпорацию с устойчивой финансовой моделью. Платформа пыталась монетизироваться с помощью платных сертификатов, но гораздо выгоднее оказалось объединиться с 2U.

Компания 2U заявила, что продолжит выпускать и поддерживать бесплатные курсы edX как минимум пять лет. Тем не менее, edX в качестве некоммерческой платформы больше существовать не будет.

Источник: Блог 2U, TechCrunch