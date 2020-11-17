Adobe выпустила бета-версию Photoshop для компьютерных ARM-процессоров

Сегодня, 17 ноября, закончился этап предзаказа и начались полноценные продажи новых MacBook Pro и MacBook Air, построенных на базе фирменного процессора Apple M1. В честь этого, по всей видимости, компания Adobe «подсуетилась» и выпустила первую публичную бета-версию Photoshop для компьютеров, построенных на базе ARM-чипов. Причём, что интересно, речь идёт не только о macOS-приложении, но также и о Windows-версии Photoshop ARM64.

По словам разработчиков, из-за того что релиз является тестовым, приложение лишено некоторых уже стандартных функций: заливки с учётом содержимого, заплатки и т.д. Со временем все они, разумеется, вновь станут доступны. Также представители Adobe заявили, что бета-версия Photoshop для настольных ARM-процессоров уже сейчас доступна для скачивания в Creative Cloud в соответствующей вкладке. В дальнейшем от компании ждут появления Premiere Pro, After Effects и прочих приложений с поддержкой ARM64-чипов.

Отметим, что на сегодняшний день у Apple имеется лишь один ARM-процессор для настольных и портативных компьютеров, используемый в новейших MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini. Но даже несмотря на столь небольшое количество устройств, такие производители как Adobe и Pixelmator уже заявили о скорейшей поддержке нового решения Apple в своих приложениях.

Источник: The Verge