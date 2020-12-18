Алиса научилась «превращать» людей в героев аниме и орков

Яндекс опубликовал в своём блоге свежий пост, посвящённый новым способностям Алисы. Теперь, если попросить её поменять вашу внешность, она с удовольствием это сделает. Достаточно лишь произнести: «Алиса, измени меня» или «Алиса, преврати меня в эльфа», после чего показать ассистенту своё фото.

По словам разработчиков, в основу функции легла нейросеть с архитектурой StyleGAN2. Её созданием занимались специалисты из NVIDIA. Правда, специалисты Яндекс внесли столько изменений в оригинальную технологию, что на основе проделанной работы написали полноценную научную работу. Ознакомиться с ней можно кликнув по ссылке.

На данный момент Алиса может «превратить» пользователя в эльфа/орка/вампира/женщину/мужчину/старика/героя аниме». Планируется ли дополнить этот список в будущем — неизвестно. Доступна новая функция в приложении «Яндекс» и в Яндекс.Браузере для iOS и Android.

Источник: Блог Яндекса