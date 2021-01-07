Amazon купила сразу 11 самолётов, чтобы поддержать растущую клиентскую базу

Amazon приобрела 11 подержанных самолётов Boeing 767-300 у испытывающих трудности авиакомпаний Delta и WestJet. Их будут использовать для улучшения сервиса доставки.

Выстраивать собственную логистическую авиасистему Amazon начала ещё в 2016 году. Но ранее компания только арендовала самолёты. Теперь же Amazon приобрела целый парк. Это стало возможным в том числе благодаря сильному падению цен на самолёты из-за глобальных ограничений, введённых в 2020 году.

По словам экспертов, у Amazon есть потенциал для превращения в независимого оператора поставок сначала в США, а затем и в мире. Пока компания будет использовать самолёты только для перевозки своих грузов. Но если она начнёт предлагать логистические услуги другим, то это станет угрозой для действующих перевозчиков вроде UPS и FedEx.

Источник: BBC