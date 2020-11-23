Amazon может стать конкурентом Google в ещё одной сфере

Прямо сейчас крупнейший интернет-магазин и поисковый гигант имеют множество сфер конкуренции — самым свежим примером можно назвать противостояние облачных игровых сервисов Google Stadia и Amazon Luna. Но этого Amazon, по всей видимости, показалось мало, ведь компания была замечена за ещё одной попыткой навязать конкуренцию Google.

Так, автор издания GeekWire случайным образом наткнулся на робота интернет-магазина, который занимался картографированием местности через сканирование тротуаров. Можно было бы предположить, что это робот-курьер, если бы не иной внешний вид устройства и то, что им управлял оператор — роботизированные доставщики передвигаются самостоятельно. Когда журналист поинтересовался у оператора, чем именно он занимается, то получил ответ, что «логистикой и картированием».

Стоит отметить, что сами операторы не стали раскрывать, для какой именно компании выполняется заказ, но автор GeekWire смог распознать серийный номер Amazon на одном из фургонов, что и позволило раскрыть планы компании раньше времени.

Источник: GeekWire