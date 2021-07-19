Amazon, Microsoft и Google не хватает IT-специалистов по облачным технологиям. Сейчас это очень востребованная область

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Что случилось

Согласно исследованию крупнейшего финансового холдинга UBS, корпорации Amazon, Microsoft и Google столкнулись с нехваткой кадров в области облачных технологий. Компании слишком быстро выросли за время пандемии.

Аналитики UBS, которые побеседовали с 15 клиентами и партнерами облачных сервисов так называемой «большой тройки», впервые услышали из уст всех компаний беспокойство по поводу нехватки «IT-талантов». UBS сообщает, что это не серьёзная проблема, но аналитики всё же считают, что ситуация требует пристального внимания.

Почему не хватает специалистов

С переходом на удалённую работу из-за пандемии спрос на облачные услуги повысился. Соответственно, возросла потребность в облачных специалистах, которую Amazon, Microsoft и Google пока не могут закрыть.

Нехватка специалистов по облачным технологиям вызывает тревогу не только у «большой тройки», но и у более мелких IT-провайдеров, а также клиентов, которые только начинаются осваивать облачные технологии.

Один из собеседников UBS заявил, что «война за таланты среди крупных компаний, занимающихся облачной инфраструктурой, просто безумна».

Чем это грозит «большой тройке»

«Большая тройка» отстаёт от графика и не успевает оказать все согласованные облачные услуги. Из-за этого компании теряют деньги и, что важнее, клиентов.

«Очевидный риск для AWS, Microsoft Azure и Google Cloud заключается в том, что клиенты своевременно не получают облачные услуги из-за нехватки сотрудников в этой области. Это существенно снизит темпы перехода от заключения сделок с клиентами до непосредственной миграции в облако и, следовательно, сократит доходы большой тройки», пишут аналитики.

Некоторые заказчики облачных решений сообщили UBS, что в ряде проектов уже есть задержки в несколько месяцев: облачные провайдеры отстают от графика.

Как «большая тройка» будет решать эту проблему

Amazon, Microsoft и Google могут приобрести небольшие компании, предоставляющие облачные услуги, чтобы заполнить потребность в «талантах» из этой области и удовлетворить спрос.

Источник: RC