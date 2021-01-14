Amazon несколько месяцев предупреждала Parler о нарушениях, прежде чем отключить серверы

Amazon ответила на иск, который подал сервис Parler после отключения серверов. Представители компании сообщили, что предупреждали руководство соцсети о наличии на платформе контента с насильственными угрозами за 2 месяца до беспорядков в Капитолии.

Юристы Amazon отрицают, что отказ от обслуживания Parler — это результат сговора с Twitter или попытка подавить иные точки зрения. Компания указывает на то, что руководство Parler продемонстрировало нежелание и неспособность удалить с серверов AWS контент, который угрожает общественной безопасности.

Amazon предоставила электронные письма, которые направляла одному из старших сотрудников соцсети для уточнения информации о том, как работает модерация. В письмах содержались скриншоты постов, разжигающих ненависть и призывающих к насилию, которые были доступны на тот момент. Среди них — оскорбления на расовой почве в адрес Мишель Обамы и два сообщения с фразой «Убей их всех».

Представители Amazon подчёркивают, что за 7 недель они отправили более 100 дополнительных материалов, в которых пропагандировалось насилие и были призывы к гражданской войне. Сама Parler признавалась, что у неё накопилось более 26 000 сообщений о нарушениях, которые ещё не модерировали.

Источник: Engadget